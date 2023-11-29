洛阳市纪委监委：强化精准监督 筑牢安全生产防线

“厂里职工是否参加了岗前安全生产培训？是否严格执行重要节假日24小时值班值守、事故信息报告等制度？”日前，栾川县纪委监委在安全生产责任落实情况专项监督检查中，对某企业安全生产责任落实情况进行监督提醒。

涧西区纪检监察干部走访辖区企业，以有力监督推动安全生产责任落实到位 段万卿 摄

“厂里职工是否参加了岗前安全生产培训？是否严格执行重要节假日24小时值班值守、事故信息报告等制度？”日前，栾川县纪委监委在安全生产责任落实情况专项监督检查中，对某企业安全生产责任落实情况进行监督提醒。

安全生产，责重山岳。去年，市纪委监委立足职能职责，在全市深入开展安全生产责任落实情况专项监督检查，围绕安全生产责任落实、隐患排查责任落实、安全生产领域风腐问题纠治查处、安全检查发现问题整改落实等方面强化监督检查，防范化解重大安全风险，切实保障人民群众生命财产安全。

市纪委监委坚持目标导向、问题导向，将安全生产责任落实情况专项监督检查纳入政治监督重点内容，制定并印发《全市安全生产责任落实情况专项监督检查工作方案》，细化党委政府“十四个是否”监督清单，明确应急、住建、城管等15个重点职能部门的监管职责，严格督导任务，建立工作台账，清单式推进专项监督检查各项部署落实落地。

“安全生产涉及领域多、范围广，责任链条长、专业要求高，必须统筹各方力量，构建上下联动、左右协同的一盘棋格局。”市纪委监委有关负责人介绍。市纪委监委建立“纪检监察+职能部门”协作机制和“领导+专家+纪检干部”联合督查模式，整合纪检监察与职能部门专业力量，会同被检查单位共同研究破解问题的方法；制定实施安全生产监督检查台账推进、会商研判、挂牌督办、线索收集、案件查办等8项措施，与市专项排查整治专班、市城镇燃气专班建立信息共享、线索移交等7项协调机制，形成排查整治安全生产风险隐患的强大合力。

在各相关部门的密切配合下，全市安全生产责任落实情况专项监督检查有序展开。驻市市场监督管理局纪检监察组建立安全风险分级管控和“双重交办”“双重督办”工作机制，通过查阅资料、现场座谈、实地查看等方式，对燃气企业、餐饮场所、特种设备监管情况进行监督检查，及时消除安全隐患。驻市应急管理局纪检监察组以涉企执法检查为重点，随机抽选执法人员和被检查企业，现场检查执法人员依法履职情况，并紧盯执法检查中所发现问题的整改情况，通过调研督导、挂牌督办等方式，督促重点问题及时整改。

为进一步提高安全监管服务水平，孟津区纪委监委督促该区安委办通过组织安全专家进企业帮扶“问诊”、安全管理人员交叉互检“把脉”、执法监管人员进厂指导等方式，指导企业做好安全生产工作。西工区纪委监委深化运用“一台账、两清单，双责任、双问责”监督机制，深入化工企业、燃气公司、建筑工地等关键点位开展监督检查，推动职能部门、属地及生产企业严负其责，同步做好安全生产问题检查和隐患排查，防范化解各类安全生产风险。

开展警示教育是防范安全生产风险的重要抓手。市纪委监委督促行业主管部门在全市重点企业召开安全事故警示教育会20余次，组织集中观看警示教育片120余次，对重点关键岗位人员开展谈心谈话450余人次，打好防范化解安全风险主动仗。涧西区纪委监委注重用活用好谈心谈话机制，定期与安全生产责任部门“关键少数”和重点岗位人员采取“一对一”方式进行谈话提醒，抓早抓小、防微杜渐。宜阳县纪委监委协同县应急管理局，组织县安委会成员单位及重点领域、重点行业相关人员参加警示教育活动，通过观看警示教育片、通报安全生产领域违纪违法案例、开展谈心谈话等形式，对党员干部开展经常性纪律教育，从思想上筑牢安全生产防线。

去年，全市纪检监察机关对安全生产责任落实情况开展监督检查2574次，一线督导各类场所6506处，督促整改问题隐患5653个。在全省安全生产责任落实情况专项监督检查工作推进会上，洛阳市纪委监委作交流发言。

“安全生产事关人民福祉，事关经济社会发展大局，容不得丝毫懈怠。”市纪委监委相关负责人介绍，下一步，将聚焦专项监督检查工作重点持续用力，以更大力度、更严举措、更实作风推进安全生产责任落实，坚决守住安全生产基本盘，为全市经济社会高质量发展提供坚强保障。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）