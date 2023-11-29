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洛阳创新一刻钟便民生活圈建设模式 让居民享受近在咫尺的幸福
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.19 08:36

　　15分钟，能干点儿什么？是步行一公里、吃一顿饭，还是听三四首歌、刷几条短视频？如今，15分钟，不仅是一个时间尺度，还是衡量生活便捷度与幸福感的标尺。

　　17日，记者漫步在瀍河区北窑街道利民街社区，彩绘墙体、塑胶铺地，一刻钟便民生活圈由街区小店组成。生活圈内除了传统的文娱、培训、政务、托幼等服务，还有换车胎、修裤脚、配钥匙等便民小店，一站式满足居民生活所需，让居民享受近在咫尺的幸福。

　　“生活圈里的便民街，让生活更便利！”谈及一刻钟便民生活圈，家住利民街社区的居民李曼打开了话匣子。她是两个孩子的母亲，以前早晨给孩子做早饭、送孩子上学像打仗一样。如今，早上带孩子在街区便民早餐店吃个营养餐，送完孩子她还能参加社区组织的唱歌、跳舞等兴趣班，生活可丰富了！

　　当天，记者在便民街看到，各个年龄段的居民在这里自得其乐。在活动教室，乒乓球爱好者尽享运动之乐；在推拿按摩室，居民有的了解穴位知识，有的接受治疗；在托管班，孩子们做着科学实验……说起一刻钟便民生活圈给生活带来的便利，大家连连称赞：“这里不仅是活动基地，还是居民的‘造梦场’，想学啥这儿都有。”

　　无独有偶。当晚，记者走进位于涧西区武汉路街道的汉阳路示范街，实地探访、感受特色街区和网红店铺的魅力。置身其中，整条街流光溢彩、人头攒动，文艺范儿十足的时尚街区，释放满满活力。穿梭于熙攘的人群中，各类美食香气扑鼻，提拉米苏、奶茶、捞汁鸡爪等几十种人气美食，让人垂涎欲滴。

　　“街区自改造提升以来，不仅聚集了小修小补等便民小铺，还兼顾年轻人的口味，引入了年轻人喜欢的网红业态。”武汉路社区党委书记张静介绍，如今，街区业态已成为辖区一刻钟便民生活圈的重要组成部分。逛街买菜、吃美食，一头连着舌尖上的幸福，一头系着民生大计，这些都能在街区实现。

　　《洛阳市一刻钟便民生活圈建设试点实施方案》指出，鼓励各类市场主体参与便民生活圈建设，联合生活服务平台、连锁品牌企业，深入开展餐饮、便利店、家政、蔬菜零售、美容等生活服务，培育商场和便利店；鼓励采取“企业运营+社区管理”融合建设模式，共建一刻钟便民生活圈。

　　“联动菜市场、社区商业综合服务中心(邻里中心、生活广场)、商业街等，创新一刻钟便民生活圈建设模式。”市商务局相关负责人介绍，下一步，要打造集文化娱乐、旅游休闲、体育健身、餐饮住宿、便民服务等于一体的便民生活圈，引导品牌专业店、专卖店、餐饮店等特色业态集聚发展，满足社区品质生活消费需求。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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