洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳人，今年首场寒潮将于大寒节气来袭
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.01.19 08:16

　　昨日是四九的第一天，华北多地出现小幅降温，随着今年首场寒潮天气过程强势来袭，这个周末中东部大部分地区将迎冷暖巨变。

　　中国天气网提示，进入1月以来，影响我国的冷空气较弱，我国大部分地区的气温比常年同期偏高。明日大寒，今年首场寒潮将到来，持续到23日，中东部多地将迎冷暖巨变，内蒙古、陕西、华北、江南、华南、贵州等地局地降温幅度或超14℃。降温过后，我国大部分地区气温将比常年同期偏低。

　　23日前后，这波寒潮影响将接近尾声。中国天气网提醒，今年首场寒潮来袭正值大寒节气，东北、江南、华南等地的部分地区气温降幅可达18℃，江南还将遭遇低温雨雪冰冻天气带来的湿冷暴击，令人真正感受到四九的严寒。建议公众及时添衣防感冒，居家取暖采取科学方式，注意用火用电安全。

　　根据最新的气象资料分析，受低槽东移和冷空气共同影响，今天夜间到明天我市将出现阴雨雪天气。受冷空气影响，21日、25日风力较大。

　　最近几天天气预报

　　●今日：阴天转多云，部分地区有小雪或零星小雪，气温-2℃～1℃。

　　●明日：多云，气温-3℃～3℃。

　　●1月21日(周日)：多云到晴天，偏北风4级～5级，气温-3℃～3℃。

　　●1月22日(周一)：晴天间多云，气温-7℃～0℃。

　　●1月23日(周二)：晴天间多云，气温-8℃～2℃。

　　●1月24日(周三)：多云间阴天，气温-6℃～5℃。

　　●1月25日(周四)：多云转晴天，西北风3级～4级，气温-3℃～6℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
        俗话说“冬吃豆，赛过肉”，这种说法有道理没？各种豆该咋吃？一起来看看消化内科专家怎么说。
  • ·头疼40多天，原来是鼻腔内有真菌作祟
  • ·这些养生食物真养生吗？真相扎心了
  • ·去冰雪城市旅游 这部分人群请先做好健康攻略
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 室外篮球场为什么上锁？洛阳市弘义集...
  • 临近寒假，学校让订购冬季校服合理吗...
  • 1月26日起，洛阳这个隧道内启动抓拍
  • 道路结冰！洛阳辖区所有高速禁止车辆上站
  • 洛阳市委常委班子召开主题教育专题民...
  • 满足夜间用药需求 洛阳确定首批25家24...
  • 今明两天，洛阳多个地方暂停供应燃气
  • 粥甜心暖！洛阳城管部门请全市环卫工...
  • 今年春节，洛阳201项特色活动邀您来“...
  • 洛阳市委理论学习中心组举行集体学习研讨
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    异地牌照机动车可以在洛阳进行年检吗？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    歌唱

    鱼太多 挑花眼

    冬之美 雪之韵

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605