@洛阳人，今年首场寒潮将于大寒节气来袭

今日洛阳阴天转多云，部分地区有小雪或零星小雪，气温-2℃～1℃。

昨日是四九的第一天，华北多地出现小幅降温，随着今年首场寒潮天气过程强势来袭，这个周末中东部大部分地区将迎冷暖巨变。

中国天气网提示，进入1月以来，影响我国的冷空气较弱，我国大部分地区的气温比常年同期偏高。明日大寒，今年首场寒潮将到来，持续到23日，中东部多地将迎冷暖巨变，内蒙古、陕西、华北、江南、华南、贵州等地局地降温幅度或超14℃。降温过后，我国大部分地区气温将比常年同期偏低。

23日前后，这波寒潮影响将接近尾声。中国天气网提醒，今年首场寒潮来袭正值大寒节气，东北、江南、华南等地的部分地区气温降幅可达18℃，江南还将遭遇低温雨雪冰冻天气带来的湿冷暴击，令人真正感受到四九的严寒。建议公众及时添衣防感冒，居家取暖采取科学方式，注意用火用电安全。

根据最新的气象资料分析，受低槽东移和冷空气共同影响，今天夜间到明天我市将出现阴雨雪天气。受冷空气影响，21日、25日风力较大。

最近几天天气预报

●今日：阴天转多云，部分地区有小雪或零星小雪，气温-2℃～1℃。

●明日：多云，气温-3℃～3℃。

●1月21日(周日)：多云到晴天，偏北风4级～5级，气温-3℃～3℃。

●1月22日(周一)：晴天间多云，气温-7℃～0℃。

●1月23日(周二)：晴天间多云，气温-8℃～2℃。

●1月24日(周三)：多云间阴天，气温-6℃～5℃。

●1月25日(周四)：多云转晴天，西北风3级～4级，气温-3℃～6℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）