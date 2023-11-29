洛阳一单位获评省级“维护青少年权益岗”

近日，记者从团市委获悉，宜阳县人民检察院入选河南省2020至2021年度“维护青少年维权岗”创建单位。
近日，记者从团市委获悉，宜阳县人民检察院入选河南省2020至2021年度“维护青少年维权岗”创建单位。
近日，记者从团市委获悉，宜阳县人民检察院入选河南省2020至2021年度“维护青少年维权岗”创建单位。
2020年以来，按照全省“维护青少年维权岗”创建工作部署，我市有关系统基层单位紧密结合自身职能，围绕服务青少年发展、维护青少年权益积极开展工作。
经过两年创建期，结合省级相关单位评定，全省共命名58个2020至2021年度河南省“维护青少年权益岗”。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 倪若男)
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