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洛阳市人大常委会考察团到襄阳学习考察
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.19 08:21

　　17日至昨日，洛阳市人大常委会主任李保国率考察团到湖北省襄阳市，围绕人大立法、监督、代表作用发挥、新闻宣传工作，以及如何服务保障产业发展等方面开展学习考察。襄阳市人大常委会主任吕义斌参加活动。

　　考察团一行到襄阳市襄城区民主路社区、襄阳市市民服务中心，深入了解代表联络站和基层立法联系点建设、行政审批制度改革工作情况；到东风康明斯发动机有限公司、东风日产乘用车公司襄阳工厂、襄阳正大农牧食品有限公司等地，详细了解汽车制造、农副产品加工等产业发展情况，并实地考察新文旅产业发展工作。

　　李保国对襄阳经济发展取得的成绩和人大服务保障产业发展等方面的做法表示高度赞赏。他指出，襄阳与洛阳在城市定位、产业基础、历史文化等方面有诸多相似之处。通过考察学习深刻感受到襄阳农文旅产业、传统产业延链补链强链的高质量发展成效，以及襄阳市人大在基层立法联系点建设、营商环境持续优化、行政审批制度改革和促进产业发展等方面的创新举措。洛阳市人大将认真学习借鉴襄阳经验，看襄阳、思洛阳，找差距、补短板，不断提升创新意识，深入研究、主动担当、履职尽责，在优化营商环境、推动创新创造等重点领域持续发力，为现代化洛阳建设贡献人大力量。

　　吕义斌对洛阳市人大常委会考察团一行表示热烈欢迎。他表示，希望两地以此次考察为契机，取长补短、相互提高，在文化旅游、科技创新、农业农村等方面加强交流合作，共同推动人大工作高质量发展。

　　襄阳市人大常委会副主任朱守疆、洛阳市人大常委会副主任徐新等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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