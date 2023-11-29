“一刻钟”是时间刻度也是民生温度

步行一刻钟，所及即所享。在西工区唐宫路街道洛玻社区唐四街坊，步行5分钟，药店、洗衣店就在眼前；步行8分钟，农贸市场、早餐铺子热气升腾；步行15分钟，大中型超市、健身房开门迎客……一场大雪降临，让人倍感“生活圈”的便捷舒心。

步行一刻钟，所及即所享。在西工区唐宫路街道洛玻社区唐四街坊，步行5分钟，药店、洗衣店就在眼前；步行8分钟，农贸市场、早餐铺子热气升腾；步行15分钟，大中型超市、健身房开门迎客……一场大雪降临，让人倍感“生活圈”的便捷舒心。

灯泡坏了找不到五金店，修改衣服找不到裁缝铺，配钥匙半天也找不到地方……这些年，随着城市版图的不断延伸，一些建成不久的社区，周边业态布局尚不完备，导致附近的居民不得不走很远才能满足日常所需；有的旧城区，虽然社区周边店铺不少，但设施老旧、分布不均，让老百姓生活和消费脱节明显。这些“麻烦”对会网购、会开车的年轻人来说，可能还感触不深，而对许多生活半径相对较小的老年人而言，则是很大的不便。

一刻钟便民生活圈，顾名思义，指的是在服务半径为步行15分钟左右的范围内，即可满足居民日常生活基本消费和品质消费的社区商圈。城市生活，不仅需要有品质的城市环境，也需要更接地气的市井烟火、便民消费。看“生活圈”的建设原则，“问需于民、问计于民”“缺什么、补什么”“因城施策、一圈一策”，既有针对便利店、早餐店、裁缝铺等刚需的补充，也有托幼、健身、养老服务等品质的追求，瞄准的正是“便民”二字，让老百姓享受家门口的幸福生活。

“一刻钟”，不只是时间刻度，更是居民生活质量、便利度以及城市管理水平的标尺，衡量着民生的温度。如今，洛阳上榜全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点名单，瀍河、栾川入选河南省首批城市一刻钟便民生活圈试点区(县)，一个个“五脏俱全”的生活圈正完成从无到有、从有到优的进阶。但也要看到，其中一些项目或是围而不建，或是改了一半“晾”在一边，不仅没带来方便，反而加剧了“不便”，打断了老百姓长久以来的消费习惯。这就需要我们把打造“生活圈”与邻里中心建设、城市提质更新有机结合起来，用更贴心、便利的服务，带给老百姓更多的温暖！（洛谭）