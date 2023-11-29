学生证失而复得 东北女大学生隔空感谢洛阳公交集团

昨日，东北女大学生甘同学收到了自己遗失多日的学生证，十分高兴，她再次向洛阳市公交集团表达谢意。

昨日，东北女大学生甘同学收到了自己遗失多日的学生证，十分高兴，她再次向洛阳市公交集团表达谢意。

1月11日，甘同学来洛阳游玩。次日，在乘坐22路公交车时，她不慎遗失了自己的学生证，等意识到时，公交车已经开远了。

甘同学身处陌生城市，一时难以寻找，只好放弃。没想到，15日，洛阳市公交集团的于师傅、纪师傅两位师傅辗转联系到她，并将她的学生证寄回，这让甘同学感动不已。于是，她在抖音平台上发布了一封感谢信，隔空感谢洛阳市公交集团。

于师傅今年50多岁，是市公交集团四分公司的一名公交车长，从业近30年，是省劳动模范。2020年，他组织成立公交劳模志愿服务队和公交失物招领群。纪师傅目前是一名定制公交车长，他也加入了于师傅的爱心团队。

记者得知，15日上午，调度人员将近期收集到的一批乘客失物集中交给了于师傅，其中就有甘同学遗失的学生证。于师傅在公交失物招领群里发布了招领启事。纪师傅看到后，将信息发在了微信朋友圈。经过多方努力，他们辗转联系上了甘同学。“她请求我们把学生证给她邮寄过去，这是我们力所能及的事。”纪师傅说，他痛快地答应了对方的请求。

“我感受到了洛阳人民的好客与善良。”甘同学说，第一次来洛阳的旅游体验非常棒，她不仅穿着汉服逛了洛邑古城、应天门，爬了老君山，还在此行收获了满满的感动。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承）