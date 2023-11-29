洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

学生证失而复得 东北女大学生隔空感谢洛阳公交集团
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.19 08:23

　　昨日，东北女大学生甘同学收到了自己遗失多日的学生证，十分高兴，她再次向洛阳市公交集团表达谢意。

　　1月11日，甘同学来洛阳游玩。次日，在乘坐22路公交车时，她不慎遗失了自己的学生证，等意识到时，公交车已经开远了。

　　甘同学身处陌生城市，一时难以寻找，只好放弃。没想到，15日，洛阳市公交集团的于师傅、纪师傅两位师傅辗转联系到她，并将她的学生证寄回，这让甘同学感动不已。于是，她在抖音平台上发布了一封感谢信，隔空感谢洛阳市公交集团。

　　于师傅今年50多岁，是市公交集团四分公司的一名公交车长，从业近30年，是省劳动模范。2020年，他组织成立公交劳模志愿服务队和公交失物招领群。纪师傅目前是一名定制公交车长，他也加入了于师傅的爱心团队。

　　记者得知，15日上午，调度人员将近期收集到的一批乘客失物集中交给了于师傅，其中就有甘同学遗失的学生证。于师傅在公交失物招领群里发布了招领启事。纪师傅看到后，将信息发在了微信朋友圈。经过多方努力，他们辗转联系上了甘同学。“她请求我们把学生证给她邮寄过去，这是我们力所能及的事。”纪师傅说，他痛快地答应了对方的请求。

　　“我感受到了洛阳人民的好客与善良。”甘同学说，第一次来洛阳的旅游体验非常棒，她不仅穿着汉服逛了洛邑古城、应天门，爬了老君山，还在此行收获了满满的感动。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
        俗话说“冬吃豆，赛过肉”，这种说法有道理没？各种豆该咋吃？一起来看看消化内科专家怎么说。
  • ·头疼40多天，原来是鼻腔内有真菌作祟
  • ·这些养生食物真养生吗？真相扎心了
  • ·去冰雪城市旅游 这部分人群请先做好健康攻略
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 室外篮球场为什么上锁？洛阳市弘义集...
  • 临近寒假，学校让订购冬季校服合理吗...
  • 1月26日起，洛阳这个隧道内启动抓拍
  • 道路结冰！洛阳辖区所有高速禁止车辆上站
  • 洛阳市委常委班子召开主题教育专题民...
  • 满足夜间用药需求 洛阳确定首批25家24...
  • 今明两天，洛阳多个地方暂停供应燃气
  • 粥甜心暖！洛阳城管部门请全市环卫工...
  • 今年春节，洛阳201项特色活动邀您来“...
  • 洛阳市委理论学习中心组举行集体学习研讨
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    异地牌照机动车可以在洛阳进行年检吗？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    歌唱

    鱼太多 挑花眼

    冬之美 雪之韵

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605