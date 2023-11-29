抢抓风口！2023年洛阳元宇宙产业规模突破30亿元

去年洛阳元宇宙产业链共培育核心企业26家，产业规模突破30亿元，到2025年全市元宇宙核心产业规模预计将超百亿元。这是记者在18日召开的全市元宇宙产业链发展观摩活动暨工作推进会上了解到的。

去年洛阳元宇宙产业链共培育核心企业26家，产业规模突破30亿元，到2025年全市元宇宙核心产业规模预计将超百亿元。这是记者在18日召开的全市元宇宙产业链发展观摩活动暨工作推进会上了解到的。

会议指出，目前聚焦元宇宙产业链，洛阳在智能传感器、三维图像设计、网络基础设施等方面具有领先优势，围绕推进元宇宙与特色领域融合，已成功建设一批可复制性强、特色鲜明的应用场景。后续全市要抢抓产业风口，聚焦元宇宙产业发展新机遇，加快培育一批重点企业，带动元宇宙产业链上下游企业协同发展；要坚定产业信心，完善产业链布局，瞄准“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”理念，大力培育龙头企业，抓紧完善产业生态，加快延链补链强链，推动产业集群发展；要加强基础设施建设，构建完备产业支撑，突出“基础设施先行，关键技术创新，安全体系打造，多点支撑构建”的发展格局；要强化要素保障，打造产业发展生态，推动全市元宇宙产业提速发展，为全市加快构建现代化产业体系提供有力支撑。

当日活动实地观摩了众智软件、洛阳5G+XR元宇宙产业园，部分县区、企业在会上作典型发言。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 王正豪 文/图）