满足夜间用药需求 洛阳确定首批25家24小时营业药店

今日记者从洛阳市市场监管局了解到，为了满足群众夜间用药需求，保障基本用药供应，该局经过筛选确定首批25家24小时营业药店，覆盖洛阳各个城市区。

深更半夜，孩子突然发烧，家里却没有备用药品咋办？想外出买药，又担心已经超过营业时间，药店打烊了怎么办？以后，市民再遇到这样的问题有办法解决了。

今日记者从洛阳市市场监管局了解到，为了满足群众夜间用药需求，保障基本用药供应，该局经过筛选确定首批25家24小时营业药店，覆盖洛阳各个城市区。所需药品是否售卖、能不能为高龄老人送药上门、药品价格多少钱……市民如果有需要，还可以直接拨打这些药店公布的电话进行咨询。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，他们将根据群众需要，适时增加24小时营业药店的数量，引导更多药店参与进来，为群众夜间买药提供更多方便。

那么，市民夜间如何买药？买药时应该注意哪些方面？18日上午，记者对部分24小时药店进行了实地走访。

10时许，在位于涧西区景华路的高济好一生百家大药房，门口放置的“24小时营业”灯箱十分醒目。店内工作人员说，他们采取的是“24小时不闭店”形式，夜间正常营业，执业药师在岗指导用药，市民可直接进店选购药品。