今明两天，洛阳多个地方暂停供应燃气

刚刚，洛阳新奥燃气微信公众号发布消息，该公司将于1月18日至19日，对洛阳市数处居民区、机关及企事业单位暂停供应天然气。

刚刚，洛阳新奥燃气微信公众号发布消息，该公司将于1月18日至19日，对洛阳市数处居民区、机关及企事业单位暂停供应天然气。具体内容如下：

洛阳新奥燃气计划作业停气通知

具体停气原因、时间及范围如下：

停气原因：施工

停气时间：2024年1月18日14：00—18：00

停气范围：伊滨区孝文大道与新源路交口伊水苑一组团居民用户

停气原因：施工

停气时间：2024年1月18日14：00—18：00

停气范围：瀍河区利民南街荣森绿色家园居民用户

停气原因：过焦铁路片区燃气改造

停气时间：2024年1月19日13：00—18：00

停气范围：瀍河区汉宫路十里铺西强远管制公司、瀍河区238省道吕庙村道2排1号新丰时窗帘制品、瀍河区大庆路1号沁园春食品厂、瀍河区大庆路杨文欣鑫安置小区、瀍河区汉宫路与238省道交口川外川重庆鱼庄、瀍河区吕庙村润双食品有限公司工业、瀍河区邙山路50号杨文派出所家属院楼、瀍河区邙山路52中学楼、瀍河区邙山路康佑苑养老公寓、瀍河区十里铺西强远制管有限公司、瀍河区四通路瀍河乡十里铺、瀍河区四通路公安消防大队、瀍河区四通路兴隆花园、瀍河区四通路杨文办事处拦沟社区、瀍河区四通路杨文办事处杨文村、瀍河区杨文办事处拦沟村、瀍河区杨文办事处拦沟村银河小区、瀍河区杨文办事处吕庙村、瀍河区杨文办事处马沟村二期、瀍河区杨文路马沟小区、瀍河区振兴北路4号院军分区第三干休所、瀍河区振兴北路凯宾耐特钢柜有限公司、瀍河区振兴路巨龙家园、瀍河区振兴路杨文办事处马沟村、瀍河区振兴路杨文马沟大队部、瀍河区振兴路杨文欣鑫小区、瀍河区振兴南街537大院、瀍河区振兴南路杨文办事处拦沟村银河小区、洛龙区邙山路十五局六公司、洛龙区振兴南街537南院、洛龙区振兴南街537西院、洛龙区振兴南街二十局四处、洛龙区振兴南街十五局机关大院、洛龙区振兴南街杨文社区楼、洛龙区振兴南街中交二公司四处、洛龙区振兴南路537东院、振兴路20号院

停气原因：施工

停气时间：2024年1月19日14：00—18：00

停气范围：涧西区天津路与湖北路交口云峰国际居民用户，云峰国际1楼门面房所有五小用户

停气原因：施工

停气时间：2024年1月19日14：00—18：00

停气范围：伊滨区顾龙路窑沟村2号箱居民用户