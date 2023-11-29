1月26日起，洛阳这个隧道内启动抓拍

今日，洛阳交警微信公众号发布消息：1月26日起，洛阳滨河北路中银花园、南昌路隧道将增设交通技术监控设备。
今日，洛阳交警微信公众号发布消息：1月26日起，洛阳滨河北路中银花园、南昌路隧道将增设交通技术监控设备。
今日，洛阳交警微信公众号发布消息：为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳交警二大队在滨河北路中银花园、南昌路隧道增设交通技术监控设备，用于查处违反禁令标志指示、违反禁止标线指示、驾驶人未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话、逆向行驶、不按导向车道行驶等交通违法行为，公示日期为：2024年01月19日至2024年01月25日，2024年01月26日起开始启用。
现向社会公示监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为，请广大群众自觉遵守交通法律法规，共同营造良好的道路交通环境。
特此公示。
洛阳交警二大队
2024年1月18日
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