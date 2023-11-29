全国首批！洛阳“西工小街”入选

今日记者从洛阳市西工区市场监管局获悉，“西工小街”区域商标入选全国首批“千企百城”商标品牌价值提升行动区域商标品牌名单，“西工区商标品牌指导站”入选全国首批“千企百城”商标品牌价值提升行动商标品牌指导站名单。 今日记者从洛阳市西工区市场监管局获悉，“西工小街”区域商标入选全国首批“千企百城”商标品牌价值提升行动区域商标品牌名单，“西工区商标品牌指导站”入选全国首批“千企百城”商标品牌价值提升行动商标品牌指导站名单。 近日，国家知识产权局办公室发布首批“千企百城”商标品牌价值提升行动方案，旨在通过企业商标品牌价值提升专项行动、商标品牌优势区域创建专项行动、商标品牌建设服务指导专项行动的“三大行动”，促进企业和区域商标品牌价值提升，加快推动中国产品向中国品牌转变。 此次西工区1个商标品牌和1家商标品牌指导站的顺利入选，对于洛阳市积极推进商标品牌战略实施，加快探索商标品牌促进区域和产业经济高质量发展，带动相关产业品牌提升影响力具有一定的示范引领作用。 西工区市场监管局相关负责人表示，下一步将深入推进商标品牌建设，支持和引导经营主体充分发挥商标等各类知识产权的组合效应，着力提升品牌价值，提高产业综合竞争力，促进形成商标品牌带动、企业壮大、区域发展、产业升级的品牌经济模式，更好服务实体经济，推动经济高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 焦慧敏 文/图)