临近寒假，学校让订购冬季校服合理吗？洛龙区教体局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：作为学生家长可以理解学校让订购校服这件事情，开学时已经订购了夏季和春秋季三套校服。如果冬季需要订购校服为什么不早点要求订购，下周就要考试放寒假，为什么这个时间点让订购冬季冲锋衣校服？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：作为学生家长可以理解学校让订购校服这件事情，开学时已经订购了夏季和春秋季三套校服。如果冬季需要订购校服为什么不早点要求订购，下周就要考试放寒假，为什么这个时间点让订购冬季冲锋衣校服？

洛龙区教体局回复：冬季校服的征订，一实小教育集团款式统一，已征求各班家委意见，坚持在家长自愿的基础上进行，如不需要，不填写回执单即可，也可明冬再订，不影响孩子参加学校或班级任何集体活动。

>>>点击查看原帖 ⑥