粥甜心暖！洛阳城管部门请全市环卫工人喝腊八粥

1月18日(农历腊月初八)7时许，在洛龙区牡丹大道与通济街交叉口附近的环卫驿站，刚刚结束清晨第一次普扫工作的环卫工人们每人领到一份爱心早餐，喝上了暖心又暖胃的腊八粥。

1月18日(农历腊月初八)7时许，在洛龙区牡丹大道与通济街交叉口附近的环卫驿站，刚刚结束清晨第一次普扫工作的环卫工人们每人领到一份爱心早餐，喝上了暖心又暖胃的腊八粥。

据悉，与此同时，同样的场景还在涧西区、西工区、瀍河区、老城区等上演。

为致敬城市美容师，洛阳市城管局环境卫生服务中心积极协调爱心企业，在腊八节当天为我市5700余名一线环卫工人准备了腊八粥、馒头、鸡蛋等早餐，为他们送上冬日温暖，提前感受浓浓年味。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王宪国 彭晓丹 文/图）