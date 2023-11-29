洛阳开远智能：抢抓产业风口 研发智能设备

近日，在涧西区洛阳开远智能精机有限公司，工人正在调试一条即将发货的深沟球轴承装配生产线。

近日，在涧西区洛阳开远智能精机有限公司，工人正在调试一条即将发货的深沟球轴承装配生产线。 近日，在涧西区洛阳开远智能精机有限公司，工人正在调试一条即将发货的深沟球轴承装配生产线。 该公司是国家高新技术企业、省级专精特新企业，主要为轴承和汽车零部件领域提供自动化、数字化、智能化产品和平台整体服务。近年，该公司抢抓产业风口，研发生产各种非标定制在线自动化精密检测设备、柔性装配流水线、智能配送流水线、模拟仿真实验室系统等产品，供应国内外一线品牌轴承和汽车零部件企业。（洛报融媒·洛阳网记者 董格非 摄）