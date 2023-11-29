加快推进公共服务进村！洛阳累计建成2003个乡里中心

近日，记者驱车万安山旅游环线，在伊滨区李村镇魏村社区乡里中心小憩，旧鸡舍改造的咖啡馆，边角地整理的共享菜园，清洁敞亮的乡村大食堂，让乡村韵味、时尚格调相得益彰。

宜阳县张坞镇龙过川乡里中心

近日，记者驱车万安山旅游环线，在伊滨区李村镇魏村社区乡里中心小憩，旧鸡舍改造的咖啡馆，边角地整理的共享菜园，清洁敞亮的乡村大食堂，让乡村韵味、时尚格调相得益彰。

“这里既能满足乡亲们养老、托幼、文体等服务需求，也可兼顾游客休闲体验功能，整体通过公建民营、合作经营等方式，实现市场化运营和可持续发展。”魏村社区党支部书记魏官鹏说。

在嵩县，毗邻豫西黄牛交易市场的闫庄镇店上村是十里八乡的养牛大村。村里依托乡里中心，升级服务功能，设置产业发展中心和金融服务站，让养殖户足不出村就能接受培训、办理贷款；在宜阳，张坞镇竹溪村改造原有的废旧小学，建成集“一站式”办公、托幼服务、商超物流、农产品展示、电商直播和党员活动等功能于一体的“六合一便民服务站”，人气十足……

“乡亲们需要什么服务，乡里中心就植入什么功能。”市委农办主任、市农业农村局局长赵红艺说。去年以来，我市把乡里中心建设纳入乡村振兴“4+2”重点工作，以在乡、返乡、入乡人员为服务对象，大力推进公共服务进村，打造乡村“一站式”生活服务圈。截至目前，全市2003个行政村和涉农社区建成了乡里中心，占比超过70%。

不搞大拆大建，注重功能融合，是乡里中心建设的一大亮点。

在实践中，各地遵从“办公最小化、服务最大化”原则，腾退村干部的办公室改成服务群众的功能室，拆掉围墙把村部院子改成群众运动场，盘活闲置校舍、厂房改造成服务群众、发展产业的空间，有效实现了功能融合。在孟津，当地累计腾退村干部办公用房1024间，增设服务功能室，群众拍手称赞。

乡里中心功能设置多元、服务内容多样，如果没有可持续的运营机制作保障，难免会出现“政府一抓，一哄而上；政府一放，回归原样”的现象。

对此，基层纷纷探索“合作共建”“公建民营”“场所换服务”“集体+乡贤”等运营模式，在不加重村集体负担的情况下，实现乡里中心良性运转。比如，洛宁县下峪镇碓臼峪村引入乡贤把旧村部、旧厂房建设成乡里中心、精品民宿，既提升了服务群众的能力，又能每年为村集体增收20万元。

乡里中心为乡亲而建。乡亲们是否愿来想来，是衡量乡里中心功能发挥的标尺。

当下，以乡里中心为阵地，各地普遍建立自治、自乐、志愿服务组织，通过积分兑换、群众性创建机制，激发群众自我管理、自我服务的积极性、主动性。在汝阳县内埠镇双泉村，“助老小灶”最受欢迎。每天中午，老人们都会卡着饭点接踵而至，而在厨房里操刀的则是全村评选的“好媳妇”“好婆婆”。大家排好了班，轮番下厨，都铆足了劲让老人们吃得舒服。而在新安县，当地宣传部门选派30名“文艺村长”，把乡村文艺活动开展得有声有色。

“乡里中心把行政化的村委大院变成服务型的便民场所，把老百姓的‘心愿清单’变成‘幸福答卷’，在服务群众中温暖了民心、赢得了民心。”赵红艺说。今年，我市将持续坚持问需于民，着力实现乡里中心全覆盖，不断巩固党的执政基础，着力形成乡村振兴“众人划桨开大船”的生动局面。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 张君 文/图)