洛阳市处非办提醒：当心“生肖酒”背后的投资风险

近日，一款“龙年生肖酒”爆火，并引发抢购。短短几天时间，这款酒的价格像坐上过山车，从每瓶最高时的近8000元跌至3000多元。市处非办提醒，警惕“生肖酒”背后的投资风险。

近日，一款“龙年生肖酒”爆火，并引发抢购。短短几天时间，这款酒的价格像坐上过山车，从每瓶最高时的近8000元跌至3000多元。市处非办提醒，警惕“生肖酒”背后的投资风险。

●案例

1月6日，某知名酒企推出一款“龙年生肖酒”，其中500毫升单瓶装零售指导价为每瓶2499元，375毫升两瓶装每盒指导价为3599元。由于采取了预售形式，1月7日，该酒企公示了500毫升装单瓶“龙年生肖酒”的申购结果。数据显示，共有超过850万人次参与了申购，其中仅有19475人申购成功，成功率为0.2%。

由于成功申购的人很少，而具有购买意愿的群体众多，导致该款白酒的市场价格一路飙升。至1月8日，原本零售指导价为每瓶2499元的白酒，在第三方平台标价近8000元，而且购买者络绎不绝。可好景不长，短短5天后，这款被炒上天的“龙年生肖酒”价格在第三方平台腰斩：从最高时接近8000元跌至3650元。一些投资者从第三方高价囤酒后，造成重大损失。

●分析

酒企正常发售的一款“生肖酒”，缘何受到投资者热捧，又会在短时间内经历断崖式跌价？市处非办工作人员说，不排除一些投机者利用商品前期投放市场数量少、购买资格受限等因素，趁机炒作，将白酒蓄意提至天价。背后的原因是前两年“白酒热”带来的市场惯性和投机氛围。随着实际发售后市场供给增加和需求萎靡，后续的投资者因为白酒的高溢价导致望而却步，同时对商品的价值进行理性审慎的重新评估，最终无人接盘，价格迅速下滑。

●提醒

“投资者要谨记，‘酒喝不炒’这一原则。即便具有收藏价值的稀缺商品，其溢价空间也应在合理范围。”市处非办工作人员提醒，要警惕这种脱离商品交易实质，盲目追求高额回报的投机投资行为，一旦价格泡沫破碎，将造成无可挽回的损失。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）