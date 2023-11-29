在靠大联强中做大做强（河洛谈）

一方想引资，一方想投资，于是在多次实地对接之下，一笔来自深圳前海方舟的2亿元资金，顺利注入盛龙股份，成为其在河南地区金额最大的一笔投资……最近，经洛报融媒报道，这段我市企业与头部基金跨越千里的合作佳话广为人知。这也再次印证了，“跳出洛阳看洛阳”，善于跨区域合作，就能在更大范围整合利用资源，更好地在靠大联强中做大做强。

一方想引资，一方想投资，于是在多次实地对接之下，一笔来自深圳前海方舟的2亿元资金，顺利注入盛龙股份，成为其在河南地区金额最大的一笔投资……最近，经洛报融媒报道，这段我市企业与头部基金跨越千里的合作佳话广为人知。这也再次印证了，“跳出洛阳看洛阳”，善于跨区域合作，就能在更大范围整合利用资源，更好地在靠大联强中做大做强。

顺势而为，方能乘势而上。一段时间来，“区域发展极化分化”是市委书记江凌反复强调要把准的一大趋势。极化，背后是长三角、珠三角、京津冀、成渝地区等区域在全国经济大局中的比重一路走高；分化，很重要的一点是南北差距进一步拉大。这样的态势，总的讲就是“强者越强、弱者越弱”，直观看就是优秀人才、社会资本、风口项目等优质资源，加速攀“高”向“南”。这对一个城市特别是三四线城市而言，避免被边缘化甚至逐步衰退，就决不能置若罔闻、原地观望，必须主动走出去，“与强者为伍，与智者同行”，变对手为握手，变竞争为合作。

在畅通国内大循环、建设统一大市场的今天，开放是大潮流、合作是主旋律，“单骑”很难走“千里”。虽不与成渝接壤，但宜宾仍以“总部、研发、平台在成渝，制造、生产、服务在宜宾”的跨区域联动发展模式实现跨越式崛起。洛阳科研院所很多、工业基础雄厚，靠大联强有条件、有底气，探索同先行地区建立“总部研发在外地、生产配套在洛阳”合作关系，建立“人才飞地”、科研中心等，同样大有可为、空间广阔。（洛平）