诺如病毒感染进入高发季 疾控专家提醒：注意手部及饮食卫生

近日，山西晋中一小区多名居民出现呕吐、腹泻等症状，经当地有关部门检测，部分患者检出诺如病毒Ⅱ型。

近日，山西晋中一小区多名居民出现呕吐、腹泻等症状，经当地有关部门检测，部分患者检出诺如病毒Ⅱ型。与此同时，国内多地出现诺如病毒感染性腹泻疫情。

“每年10月到次年3月是诺如病毒暴发、流行的季节，患者在感染后48小时内会出现呕吐、腹泻等急性胃肠炎症状，以呕吐症状更多见，所以诺如病毒感染性腹泻也被称为冬季呕吐病。”昨日，记者采访了市疾控中心传染病预防控制专家，他表示，去年，疾控部门在我市的学校、酒店等人员聚集场所也发现过诺如病毒感染情况。

诺如病毒感染性腹泻以轻症为主，多数患者两三天后即可康复，少数患者会恶化成重症甚至死亡，重症或死亡的高危人群为高龄老人和低龄儿童。因发病急、传播速度快、涉及范围广，且多发生在学校、医院等人群聚集的单位，极容易出现聚集性疫情。

“患者主要症状为恶心、呕吐，还伴有发热、腹痛、腹泻、畏寒和肌肉酸痛等情况。其中，儿童以呕吐为主，成人则以腹泻居多，粪便多为水样便或稀水便。”专家介绍，诺如病毒以肠道传播为主，可通过污染的水源、食物、物品、空气等传播，由此引发的感染性腹泻，目前尚无有效疫苗和特效治疗药物，且同一个人可重复感染同一毒株或不同型别的诺如病毒。

感染者应如何治疗？市疾控中心专家介绍，诺如病毒感染性腹泻属于自限性疾病，感染后出现腹泻不需服用抗生素，但应及时补充水分以帮助患者平衡水分和电解质。呕吐或腹泻症状严重时应及时就医。

临近春节，诺如病毒感染进入高发季，市疾控中心发布相关提醒——

●保持良好的手部卫生

洗手是预防多种传染病的有效措施。诺如病毒是亲水性病毒，75%的酒精不能将其杀灭。用速干免洗手消毒液或酒精湿巾擦手不能预防诺如病毒感染，最有效的办法还是用流动的水和洗手液洗手。

●注意个人饮食卫生

喝开水，蔬菜瓜果要彻底洗净，烹饪食物要煮熟，尤其是贝类等海鲜类食品更要煮熟、煮透。

●患病期间居家隔离

患者需根据病情居家或入院隔离至症状完全消失3天后，方可解除隔离。检测诺如病毒阳性但无感染性腹泻症状的隐性感染者，也需居家隔离3天。患者勤洗手，保持手部卫生，尽量不要和其他健康的家人近距离接触，尤其不要做饭或照顾老人和幼儿。

●做好消毒工作

对患者呕吐物或被粪便污染的环境和物品应用含氯制剂进行消毒。在清理受到呕吐物污染的物品时，应戴塑胶手套和口罩，避免直接接触污染物。患者家庭环境也应依据医务人员指导加强消毒，避免在家庭内造成传播。

●患病后不要过于担心

诺如病毒感染性腹泻一般病情轻微，持续时间短，预后良好。患者应充分休息，清淡饮食。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）