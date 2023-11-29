洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

诺如病毒感染进入高发季 疾控专家提醒：注意手部及饮食卫生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.18 08:29

　　近日，山西晋中一小区多名居民出现呕吐、腹泻等症状，经当地有关部门检测，部分患者检出诺如病毒Ⅱ型。与此同时，国内多地出现诺如病毒感染性腹泻疫情。

　　“每年10月到次年3月是诺如病毒暴发、流行的季节，患者在感染后48小时内会出现呕吐、腹泻等急性胃肠炎症状，以呕吐症状更多见，所以诺如病毒感染性腹泻也被称为冬季呕吐病。”昨日，记者采访了市疾控中心传染病预防控制专家，他表示，去年，疾控部门在我市的学校、酒店等人员聚集场所也发现过诺如病毒感染情况。

　　诺如病毒感染性腹泻以轻症为主，多数患者两三天后即可康复，少数患者会恶化成重症甚至死亡，重症或死亡的高危人群为高龄老人和低龄儿童。因发病急、传播速度快、涉及范围广，且多发生在学校、医院等人群聚集的单位，极容易出现聚集性疫情。

　　“患者主要症状为恶心、呕吐，还伴有发热、腹痛、腹泻、畏寒和肌肉酸痛等情况。其中，儿童以呕吐为主，成人则以腹泻居多，粪便多为水样便或稀水便。”专家介绍，诺如病毒以肠道传播为主，可通过污染的水源、食物、物品、空气等传播，由此引发的感染性腹泻，目前尚无有效疫苗和特效治疗药物，且同一个人可重复感染同一毒株或不同型别的诺如病毒。

　　感染者应如何治疗？市疾控中心专家介绍，诺如病毒感染性腹泻属于自限性疾病，感染后出现腹泻不需服用抗生素，但应及时补充水分以帮助患者平衡水分和电解质。呕吐或腹泻症状严重时应及时就医。

　　临近春节，诺如病毒感染进入高发季，市疾控中心发布相关提醒——

　　●保持良好的手部卫生

　　洗手是预防多种传染病的有效措施。诺如病毒是亲水性病毒，75%的酒精不能将其杀灭。用速干免洗手消毒液或酒精湿巾擦手不能预防诺如病毒感染，最有效的办法还是用流动的水和洗手液洗手。

　　●注意个人饮食卫生

　　喝开水，蔬菜瓜果要彻底洗净，烹饪食物要煮熟，尤其是贝类等海鲜类食品更要煮熟、煮透。

　　●患病期间居家隔离

　　患者需根据病情居家或入院隔离至症状完全消失3天后，方可解除隔离。检测诺如病毒阳性但无感染性腹泻症状的隐性感染者，也需居家隔离3天。患者勤洗手，保持手部卫生，尽量不要和其他健康的家人近距离接触，尤其不要做饭或照顾老人和幼儿。

　　●做好消毒工作

　　对患者呕吐物或被粪便污染的环境和物品应用含氯制剂进行消毒。在清理受到呕吐物污染的物品时，应戴塑胶手套和口罩，避免直接接触污染物。患者家庭环境也应依据医务人员指导加强消毒，避免在家庭内造成传播。

　　●患病后不要过于担心

　　诺如病毒感染性腹泻一般病情轻微，持续时间短，预后良好。患者应充分休息，清淡饮食。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这些养生食物真养生吗？真相扎心了
    这些养生食物真养生吗？真相扎心了
    这些养生食物真养生吗？真相扎心了
        害怕长肉，午饭吃份鸡胸肉和水果蔬菜沙拉；晚上不想吃主食，做个酸奶拌水果麦片；想让头发变黑，没事吃点儿...
  • ·去冰雪城市旅游 这部分人群请先做好健康攻略
  • ·鱼刺卡喉喝醋软化？医生提醒：“土法”处理很危险
  • ·糖友吃水果别加热 冬季这样吃更靠谱
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 大雪！暴雪！洛阳新一轮降雪天气将至
  • 今日腊八节 洛阳中到大雪 气温维持低位
  • 校外培训有风险！洛阳市教育局发布寒...
  • 洛阳5G+XR元宇宙产业园即将正式运营
  • 江凌到西工区调研
  • 开年赶订单 “掘金”大市场【组图】
  • 洛阳市政府与河南水利投资集团签订战...
  • 洛阳小伙儿布向伟真中 研制火箭破苍穹
  • 发现受困流浪乞讨人员 请拨打110或622...
  • 大雾黄色预警！洛阳辖区所有高速收费...
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    洛阳三高强硬摊派家长购买宿舍床品？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    歌唱

    鱼太多 挑花眼

    冬之美 雪之韵

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605