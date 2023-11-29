洛阳将举办全国城市中老年篮球赛

昨日，记者从第32届全国城市中老年篮球赛签约仪式上获悉，我市获得此次比赛主办权，比赛将于今年5月24日至29日举行。

昨日，记者从第32届全国城市中老年篮球赛签约仪式上获悉，我市获得此次比赛主办权，比赛将于今年5月24日至29日举行。

全国城市中老年篮球赛始于1989年，最初由全国的5个城市发起。经过多年实践和探索，这项比赛已成为全国中老年篮球运动的品牌赛事。

我市篮球运动基础雄厚，每年都举办夏季篮球联赛、中老年篮球赛、篮球精英挑战赛、少儿篮球联赛等20余次市级以上比赛，覆盖学龄前儿童至老年群体，各县区每年举办的篮球比赛超过60次，参赛人数超过2万名。近年，洛阳先后举办了第35届全球华人篮球邀请赛、洲俱杯四国职业篮球冠军赛等全球知名赛事，拥有丰富的办赛经验。

本次大赛经申办城市申请、相关部门审查、赛事理事会实地考察评估等环节，确定洛阳成为最终举办地，包括港、澳、台在内的全国80多支代表队将参加本次大赛，参赛人数预计为1200人。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 肖志伟）