今日不坐蜡 宜喝腊八粥

今天是农历腊月初八。民谚云“过了腊八就是年”，过罢腊八，年关就快到了。坐蜡亦称“坐腊”，源自佛教习俗，跟腊月有关，跟年有关。

电视剧《大江大河3》一开播就好评如潮。20世纪八九十年代，在改革开放的浪潮下，生存与发展、理想与现实屡屡发生碰撞。男主角宋运辉担任农药厂厂长后，时时面临左与右的选择，用剧中人的说法是频频“坐蜡”。

坐蜡是北方方言，比喻遭遇困难，陷入为难、窘迫的困境，或是受到斥责、批评。很多本地人对这个词语感到陌生：作难就作难呗，为啥要“坐蜡”？

洛阳乃十三朝古都，地处河洛文化圈的腹地，扒拉扒拉河洛历史，还真能找到答案。

长年“挨批”，叫人作难

今天是农历腊月初八。民谚云“过了腊八就是年”，过罢腊八，年关就快到了。坐蜡亦称“坐腊”，源自佛教习俗，跟腊月有关，跟年有关。

洛阳白马寺是中国历史上第一座官办寺庙，也是中国佛教的“释源”“祖庭”。1900多年前，汉明帝派人到古天竺国(今印度)取经，佛教传入我国，朝廷在京都洛阳建白马寺，广开佛门，弘扬佛法。

北魏迁都洛阳后，大刀阔斧开凿龙门石窟；唐代，洛阳籍高僧玄奘历经千难万险到西天取经；女皇武则天尊崇佛教，捐出脂粉钱，营建龙门奉先寺卢舍那大佛……佛教光芒闪耀河洛。

根据佛家戒律，众僧应诵读佛门戒律，时时反省有未犯戒，有则忏悔改之；苦夏时节要“闭关”定居一个月，专心修行，此曰“安居”“结夏”；农历七月十五，还要聚集一堂，开展大规模的“批评与自我批评”，此曰“自恣”。经历过结夏、自恣，受戒的年头就算增长了“一岁”。

农历腊月是年终岁尾，过了腊月便是新的一年，意味着又长了一岁，故此“一腊”就等同于一岁。

打坐修行，年年岁岁。坐腊——从年头打坐到腊月岁尾，似乎比结夏更能凸显佛门弟子的虔诚。

坐腊的主要功课，就是自我检讨，并接受他人批评，其间难免受过、受斥责。在俗人眼中，成年累月挨批评是桩烦心事，令人尴尬。或因如此，坐腊有了作难、身陷窘境之意。

至于“坐腊”何以成了“坐蜡”，或因古时“蜡”通“腊”。此“蜡”换彼“腊”，反倒更为形象生动：您想啊，真要坐在滚烫的蜡上，那得多熬煎！

腊祭吃肉，神灵保佑

“腊”的本义是“干肉”。农历十二月天干物燥，天寒地冻，肉类不易变质，最适合制作腊味，故名“腊月”。

农耕时代，古人看天吃饭，秋收冬藏。腊月正值冬季农闲时节，不用操心干农活，有大把的时间出门打猎、腌制腊肉。

先秦时期生产力落后，缺吃少喝，腊肉稀缺而珍贵，得先作为供品孝敬祖先、祭祀神灵。

河洛地区年俗文化历史悠久，至迟在两千年前，洛阳民间就有腊月进行腊祭的传统习俗。《周礼》《周易》等古籍记载，周王室每逢腊日——腊月初八，用猎得的禽兽以及腊味等肉品祭祀祖先、敬奉神灵。

古人认为，“国之大事，在祀与戎”，祭祀和军事乃国家大事，必须郑重对待。时至腊月，一岁将尽，处于新旧交替、辞旧迎新之际，正是举行祭典，向神灵提交“年终总结”的好时候：盘点一年的收成，回首过去；祈祷来年风调雨顺、五谷丰登，展望未来。

腊味名为祭神，其实神仙只能闻闻肉味儿。待到祭祀完毕，众人会分而食之，打打牙祭。

腊八喝粥，越喝越有

饮食文明是人类文明的重要标志之一。洛阳有许多本地习俗是跟吃联系在一起的。据说，腊八节煮腊八粥就源于古代的腊祭。

中国古代神佛众多，腊日红尘祭神，佛门礼佛。

北宋年间，每逢腊月初八，西京洛阳家家户户都做腊八粥。洛阳孟津一带流传着一个传说，说是古天竺国王子乔达摩·悉达多悲悯众生，见世人饱受生老病死的折磨，立志要涅槃成佛，普度众生。

王子在山上的菩提树下打坐，一动不动，不吃不喝，到了腊月初八，饿得灵魂出窍，昏倒在地。幸好一个牧羊女路过此处，喂了他一碗炒面糊糊，救了他一命。

王子继续修行，涅槃成佛，创立佛教，成了举世闻名的佛祖释迦牟尼。他死里逃生的腊月初八，成了佛祖得道纪念日。每逢腊八节，佛寺必煮粥礼佛，施粥给善男信女、穷苦百姓。此粥是腊月初八熬的，故名唤腊八粥。

“腊七腊八，冻掉下巴”，腊月呵气成霜，用五谷杂粮熬一锅腊八粥，阖家分享，不但暖胃暖心，还有五谷丰登、六畜兴旺的好彩头。此习俗便一直沿袭下来。

叫人坐蜡，不如请人喝一碗腊八粥。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）