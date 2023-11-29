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“大葱哥”朱德林：“感谢晚报记录了一个温暖的‘大葱故事’”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.18 08:19
2020年2月6日晚报相关报道 （版面截图）

　　2020年年初，新冠肺炎疫情出现后，洛阳派出多支医疗队驰援武汉。在民间，洛阳万千群众爱心涌动，为武汉市民送去各种生活必需品和防疫物资。其中，嵩县闫庄镇竹园沟村捐赠5万公斤大葱一事，经《洛阳晚报》报道后，引发广泛关注。

　　“感谢晚报记录了一个温暖的‘大葱故事’，这个故事背后的情谊还在延续。”时隔近4年，被大家称为“大葱哥”的竹园沟村党支部书记、村委会主任朱德林说。

　　闫庄大葱，支援武汉

　　时间回到2020年年初，当时武汉发现新冠肺炎疫情。1月底，10多名竹园沟村村民代表找到朱德林提议：“武汉出现疫情，咱能不能以村集体的名义捐赠点儿村里特产？”很快，村里就召开了村民大会，讨论并决定把村集体种植的大葱捐赠给武汉。

　　闫庄大葱闻名豫西。但是，由于村子地处丘陵地带，机械无法进地，拔葱必须徒手进行。原本只有部分村民代表参加，后来很快引来竹园沟村和邻村的300多名党员、群众自发到地里拔葱。在村民们的努力下，3天拔了两大车，总量超过原定捐赠的5万公斤。

　　竹园沟村的爱心举动，得到洛阳行氏粮油有限公司负责人行改正、闫庄镇货车司机王小伟等人的响应，他们各提供一辆大货车免费运送“爱心大葱”。

　　当年2月4日，朱德林和3名同乡开着两辆大货车，把“爱心大葱”送到武汉市蔡甸区，车上挂着写有“闫庄大葱，支援武汉”“洛阳人民和武汉人民心连心”字眼的条幅格外惹眼。“当时我们赶在立春当天把大葱送到武汉，也想借此给他们带去希望和信心。”朱德林说。

　　竹园沟村的爱心捐赠，经《洛阳晚报》报道后引发广泛关注，得到诸多点赞。

2022年11月29日湖北发布相关报道 （抖音截图）

　　因一次口误，“爱心捐葱”登上热搜

　　从武汉返回洛阳后，朱德林很快接到央视记者的采访电话，他们的事迹先后被人民日报、人民网、中央广播电视总台等媒体宣传报道。

　　当年2月9日，央视新闻在报道竹园沟村村民捐葱的举动时，主持人把“嵩县”误读成“hāo县”，因此，嵩县一度登上了热搜榜，引发全国网友关注。

　　“新闻报道的第2天，我就接到了栏目组的道歉电话，我给对方说俺们干这事儿不图出名，况且央视也是为了宣传咱，没关系。”朱德林说，这次捐葱本是村民的爱心之举，没想到得到这么多的关注，大家还亲切地称他为“大葱哥”。

　　从武汉返回后，朱德林主动进行居家隔离。当时，受疫情影响，餐饮店接连停止营业，村里的大葱出现滞销情况。就在大家都一筹莫展时，洛阳一家大型商超公司主动联系朱德林，不限量收购竹园沟村的大葱。几天后，收购车直接开到了地头。当朱德林结束居家隔离时，村里的大葱已经销售一空。

　　“当年捐葱之后，我和村民都没当回事儿。我们就是普普通通的农民，靠种地养家糊口，没想到引发了一连串的感动。”朱德林回忆，2020年底，他和村民到市区售卖刚收获的大葱，有市民认出他是“大葱哥”后，主动帮忙寻找销路，1500多公斤大葱很快被抢购一空。

　　湖北企业“买葱报恩”，爱心接力再续温暖

　　当年，竹园沟村党支部先后被省委、省政府授予“河南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”“河南省先进基层党组织”称号，朱德林本人也被授予“抗疫先进个人”“身边好人”等荣誉称号。“这些荣誉是对我们的最高嘉奖，但我们收获的感动远不止于此。”他说。

　　2022年冬，受疫情及天气影响，竹园沟村村民种植的大葱滞销。此事在网络上受到关注后，朱德林的手机号很快成了“热线电话”，郑州、洛阳、武汉等地的爱心人士打来电话想买葱，单是来自武汉的电话就有上百个。

　　看到大葱滞销的报道后，武汉中商超市连锁有限公司、湖北大道物流集团有限公司决定订购大葱数万斤，开启了一场“买葱报恩”的爱心接力。此外，武汉一家商超连锁企业还将竹园沟村作为基地客户，与之开展了长期合作。

　　“捐葱的事情过去近3年了，我们又被热情的湖北老乡帮了一把。”朱德林激动地说，短短几天时间，村里20万公斤滞销大葱就销去大半。

　　再忆当年事，朱德林依旧心潮澎湃。“如果将来有需要，我和村民还会捐，大家也会铭记湖北老乡的恩情。疫情那几年，我们身边发生太多的感人故事，感谢《洛阳晚报》见证了政府的关怀和老百姓的守望相助，你们是时代的记录者。”朱德林说。

　　朱德林表示，作为村子的“当家人”，他肩上担子更重了，除了要销售大葱，还要帮助村民销售其他农产品。“希望更多人知道我们的优质农产品，认识美丽嵩县、认识竹园沟村。”他说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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