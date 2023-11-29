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大雾黄色预警！洛阳辖区所有高速收费站禁止车辆上站
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2024.01.18 08:06

　　洛阳高速路况：截至1月18日6时30分，因大雾天气，洛阳辖区所有高速收费站禁止车辆上站。

　　洛阳市气象台2024年1月18日5时53分发布大雾黄色预警信号：预计未来12小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现能见度小于500米的雾，请注意防范。

　　防御指南:

　　1.政府及相关部门应按照职责做好防雾准备工作。

　　2.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应加强交通管理，保障安全。

　　3.驾驶人员应关注交通信息，注意雾的变化，小心驾驶。

　　4.户外活动注意安全。

　　信息来源：洛阳交警高速支队、市气象台　⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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