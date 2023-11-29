今日腊八节 洛阳中到大雪 气温维持低位

今日洛阳阴天转中到大雪，局部地区有暴雪，东北风3级～4级，气温-2℃～2℃。 今天是农历腊月初八，腊八节。这一天，民间有喝腊八粥或吃腊八饭的风俗。 昨日，市气象局发布2024年第2期重要天气报告，受低槽东移和较强冷空气共同影响，18日、19日还有一次明显降雪天气过程，全市有中到大雪，局部地区有暴雪。受冷空气影响，25日前全市气温维持较低水平，大部分时段最高气温在0℃以下；22日到23日凌晨全市大部分地区最低气温接近-10℃，个别山区可达-13℃。 气象部门提醒，此次过程降雪区域与前期过程高度重合，强降雪和持续低温将导致积雪不易融化和道路结冰，广大市民和有关部门要做好防范。 最近几天天气预报 今日：阴天转中到大雪，局部地区有暴雪，东北风3级～4级，气温-2℃～2℃。 明日：阴天有小雪或零星小雪，东北风3级～4级，气温-2℃～1℃。 1月20日(周六)：阴天，气温-4℃～2℃。 1月21日(周日)：多云到晴天，偏北风4级到5级，气温-6℃～2℃。 1月22日(周一)：晴天间多云，气温-7℃～-1℃。 1月23日(周二)：晴天间多云，气温-10℃～0℃。 1月24日(周三)：多云到阴天，西北风3级左右，气温-6℃～3℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）