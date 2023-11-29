马来西亚旅行商来洛踩线考察

17日，来自马来西亚的20多名旅行商代表集中到我市进行踩线考察。

17日，来自马来西亚的20多名旅行商代表集中到我市进行踩线考察。

在洛期间，马来西亚旅行商代表考察了龙门石窟、隋唐洛阳城国家遗址公园明堂天堂等景区，感受洛阳新文旅产业发展蓬勃脉动，并与我市文旅企业在旅游产品打造、旅游线路开发、旅游市场开拓等方面进行深入交流。

换装汉服畅游明堂天堂，沉浸式体验盛唐茶道、香道，品尝洛阳特色美食……旅行商们对洛阳深厚的历史文化、优美的自然风光连连点赞，对洛阳丰富的文旅资源及新文旅产业发展成果给予充分肯定。

“一到洛阳，就遇到了身穿飞鱼服的‘锦衣卫’在高铁站迎接旅客，让我们感受到了洛阳的热情和‘宠客’。”本次活动领队河南中游信国际旅行有限公司总经理陈兢说。

“洛阳是历史文化名城，文化旅游资源非常丰富，这次在洛阳考察了一些新文旅项目，感到耳目一新。”马来西亚华人旅游业工会副总秘书长苏文杰说，相信洛阳的文旅新业态、新场景会受到越来越多境外游客的青睐，今后将进一步加大对洛阳的宣传推广力度，让更多马来西亚游客来洛阳旅游。

“今年以来，我市持续加大境外旅游市场开拓力度，此前已有多家越南旅行商来洛踩线考察，随着入境游市场的升温，我市近期还将迎来西班牙、墨西哥等国的游客。”市文广旅局相关负责人表示，今后将开发更多入境游产品，进一步拓展入境游市场，不断加大“引客入洛”力度，积极创建东亚文化之都。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 实习生 吉喆 王佳怡 文/图）