全面推进基础教育扩优提质 喜看2023年洛阳教育“种桃种李种春风”

走过2023年，洛阳市始终把教育摆在优先发展的战略位置，采取超常规思维、超常规举措、超常规投入、超常规力度，在资金投入、资源统筹上持续加力，全面推进基础教育扩优提质，唱响了洛阳教育“春天的故事”。

洛阳市委召开教育工作会议，明确提出“力争通过3年左右时间，从根本上提升洛阳教育发展水平，加快形成与洛阳城市定位相匹配的教育体系”。

《洛阳市城市区中小学校布局专项规划(2021-2035)》通过审议并启动实施，提出“到2026年底前，城市区新建、改扩建137所学校”。

经过一年建设攻坚，洛阳首批迁建高中建成投用，2万余名师生如期迁入新校园。一次性投资力度之大、设计标准之高、建设速度之快，创下洛阳教育多项纪录。

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走过2023年，洛阳市始终把教育摆在优先发展的战略位置，采取超常规思维、超常规举措、超常规投入、超常规力度，在资金投入、资源统筹上持续加力，全面推进基础教育扩优提质，唱响了洛阳教育“春天的故事”。

迁改并举，优质供给“加码”

“好球！”……近日，2023年洛阳市青少年校园足球“市长杯”总决赛，在洛阳外国语学校开赛。队员们技术娴熟、配合默契，上演巅峰对决，引来阵阵叫好声。

“新学校就像大学一样！”……作为洛阳首批迁建高中之一，学校里翠绿草地、红色步道、风雨连廊，校园外便捷的交通、宜人的环境，让参加比赛的家长和同学们齐声点赞。

从面积三五十亩、校舍破旧拥挤的老校区，到搬进占地二百余亩、环境美如园林的新校园，洛阳外国语学校不仅是环境上的“鸟枪换炮”，还有教学上的“脱胎换骨”。学校开齐了高考所需6种外语语种课程，配备了25名小语种教师；成立丽正、应天、嵩阳三个书院，并将书院制办学理念嵌入到组团建筑群，每个年级均拥有独立的阅读空间和活动空间。

洛二高设立“陈冬班”，开设火箭探索和北斗卫星工程课程，在飞行员培养、学科竞赛等方面开辟新赛道；洛五高开设“触摸文物、感悟历史”第二课堂，运用文物模型、3D技术等推动历史文化进校园，实现了文化与教育的有机融合；洛阳市与洛阳师院签订协议，将师院附中交由其深度托管，在全国范围内遴选优秀校长和学科带头人……7所高中外迁改变的不仅是校园的颜值气质，还提振了师生们的精气神，带来了教育发展的新天地。

除迁建高中之外，洛阳高标准推进8所未迁建高中改造提升：洛一高、洛十高运动场更加平整、明亮，为学生们提供了舒适的运动空间；洛六高、洛十二高公共浴室功能齐全，破解了学生洗澡难题；洛四高对餐厅、实验室楼顶进行防水改造，解决了由于建筑年代久远而出现的渗水问题。

通过一系列建设的“加法”，补齐了学校在教学、生活、运动和安全等方面弱项短板，有效解决了资源供给不足、布局不优等问题，正在为优质高中教育“加码”。