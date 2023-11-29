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注意！洛阳再次发布道路结冰黄色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.17 20:30

　　记者获悉，洛阳市气象台1月17日18时50分继续发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。

　　防御指南：

　　1.交通运输、公安等部门应按照职责做好道路结冰应对准备工作。

　　2.驾驶人员应当注意路况，安全行驶。

　　3.行人减少外出，必要外出时尽量少骑自行车，注意防滑。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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