最新公告！关于“绿洲花园南区（二期）”经适房认购

昨日，洛阳市住房保障和房产服务中心发布《“绿洲花园南区(二期)”经济适用住房项目认购家庭提交材料截止公告》。 昨日，洛阳市住房保障和房产服务中心发布《“绿洲花园南区(二期)”经济适用住房项目认购家庭提交材料截止公告》。具体内容如下： “绿洲花园南区(二期)”经济适用住房项目认购家庭提交材料截止公告 根据“绿洲花园南区(二期)”经济适用住房项目申购工作安排，我中心将于2024年1月19日18时结束该经适房项目资格审核材料受理工作，请通过初审还未提交审核材料的申请家庭以及需要补充材料的申请家庭尽快到洛阳市住房保障和房产服务中心提交所需材料，逾期不再受理，视为自动放弃。 市住房保障和房产服务中心咨询电话：64812624 64818036 2024年1月16日