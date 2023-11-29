工商银行牵头银团向洛阳文旅集团发放贷款25.87亿元

1月16日，“金遇文旅 融汇洛阳”2024金融机构走进洛阳文旅特别活动举行。作为本次活动重头戏之一，工商银行牵头银团机构与洛阳文旅集团签署合作协议，并完成向该集团发放贷款25.87亿元。

1月16日，“金遇文旅 融汇洛阳”2024金融机构走进洛阳文旅特别活动举行。作为本次活动重头戏之一，工商银行牵头银团机构与洛阳文旅集团签署合作协议，并完成向该集团发放贷款25.87亿元。

本次贷款由工商银行牵头中原银行、交通银行、农业银行、邮储银行等组成银团发放，总额25.87亿元，期限15年，极大改善了洛阳文旅集团融资结构，为该集团加快市场化改革转型和高质量发展提供了新支撑。

据了解，洛阳文旅集团成立于2021年12月，是洛阳市属文旅企业，聚焦洛阳新文旅产业主力军、国有资本投资运营企业和优质文旅资源聚合平台功能定位，致力于打造具有全国影响力的文旅投资运营企业。该集团近年不断强化资本意识和资本运作能力，着力构建“金融+文旅”融合发展新模式，努力开创金融支持洛阳新文旅产业发展新局面。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 郑金旭）