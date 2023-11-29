大雪！暴雪！洛阳新一轮降雪天气将至

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受低槽东移和较强冷空气共同影响，18日至19日我市还有一次明显降雪天气过程，全市有中到大雪，局部地区有暴雪，受冷空气影响，25日前全市气温维持较低水平，大部分时段最高气温在0℃以下；22日到23日凌晨全市大部分地区最低气温接近-10℃，个别山区可达-13℃。

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受低槽东移和较强冷空气共同影响，18日至19日我市还有一次明显降雪天气过程，全市有中到大雪，局部地区有暴雪，受冷空气影响，25日前全市气温维持较低水平，大部分时段最高气温在0℃以下；22日到23日凌晨全市大部分地区最低气温接近-10℃，个别山区可达-13℃。具体预报如下：

17日(周三)：晴天转多云，气温-3℃～6℃。

18日(周四)：多云转中到大雪，局部地区有暴雪，东北风3级～4级，气温-2℃～2℃。

19日(周五)：阴天有小雪或零星小雪，东北风3级～4级，气温-2℃～1℃。

20日(周六)：阴天间多云，气温-4℃～2℃。

影响与建议

1.此次过程降雪区域与前期过程高度重合，强降雪和持续低温将导致积雪不易融化和道路结冰，气象灾害影响滞后效应明显。

2.持续阴雨雪天气将导致天然气、电力等能源消耗增加，建议做好煤、气、油等能源调度和储备计划。

3.雨雪天气易造成能见度降低、道路湿滑结冰，特别是山区、桥隧、连续长陡下坡等高风险路段，建议做好除冰融雪和路面巡查工作；大风、雨雪冰冻对索道、大型游乐设施、玻璃栈道等设施的运行造成安全风险，山岳型景区海拔高、气温低，需做好防寒保暖措施。

4.此次过程及后续一段时间降温幅度大、温度低，公众室外活动需做好防寒保暖。同时注意室内通风，避免一氧化碳中毒等安全问题。

由于预报时效较长，预报存在一定不确定性，请关注最新预报预警信息。⑥