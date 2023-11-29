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校外培训有风险！洛阳市教育局发布寒假培训提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局微信公众号 2024.01.17 15:34

　　近日，洛阳市教育局微信公众号发布寒假培训温馨提醒。具体内容如下：

洛阳市教育局寒假培训温馨提醒

尊敬的家长朋友：

　　您好！

　　为进一步规范校外培训机构的培训行为，营造让学生家长放心、安心、舒心的校外培训消费环境，促进学生身心健康全面发展，切实维护学生及家长合法权益，洛阳市教育局在寒假来临之际就校外培训温馨提示：校外培训有风险，报班需谨慎。

　　一、努力克服焦虑情绪

　　每个孩子都有适合自己的路，寒假过得是否充实并没有标准答案和参考答案。寒假期间，作为家长应该以积极、理性、自信的态度面对子女的学习教育问题，积极追求有意义、有价值、有质量的教育，对于假期贩卖教育焦虑的行为应该予以坚决抵制，面对各种“焦虑营销”，家长们或许也可以适当提升对焦虑的钝感，保持一双慧眼和一颗有定力的心，用心灌溉，静待花开。

　　二、警惕机构虚假宣传

　　不轻信、不盲信培训机构的广告宣传。部分培训机构为降低成本，找一些有教师资格证的年轻人甚至是在校大学生，通过包装化身“特级教师”“名师”，以虚假宣传误导或者诱导消费者。建议家长“擦亮眼睛”，实地考察培训机构的办学资质、办学场所、师资力量、经营情况、教学内容是否与宣传相符等情况后再作决定。

　　三、审慎选择培训机构

　　家长和学生如有非学科类培训需求，应理性选择培训机构。要通过教育部开通的“全国校外教育培训监管与服务综合平台”查验培训机构的证照情况，并查看收费是否公示上墙，即收费项目、标准等应在校外培训机构显著位置公示。

　　四、签订规范服务合同

　　合同纠纷是消费者反映最为集中的问题，家长在缴纳培训费前，要拒绝霸王条款，要与校外培训机构签订由教育部和市场监管总局制定的《中小学生校外培训服务合同(示范文本)》，明确约定培训项目、培训收费、退费规则、退费方式、违约责任等，同时妥善保管好正规发票等证据，以维护自身合法权益。

　　五、合理支付培训费用

　　为降低消费风险，请不要一次性缴纳或以充值等形式缴纳超过3个月或60课时的培训费用，非学科类培训一次性缴费不超过5000元。请家长务必抵制校外培训机构以各种优惠、折扣、送课等方式诱导超标超期超额缴纳费用，务必将费用支付给培训机构除预收费资金监管专用账户，切勿将款项转账至个人账户(包括微信、支付宝)。

　　六、依法正当维护权益

　　若与培训机构发生纠纷，应当按照合同约定执行；如合同未规定或对合同规定有异议，建议双方协商解决；如不能协商一致，可请相关部门调解；若调解不成，建议家长向当地人民法院提起诉讼维护自身合法权益。

　　请广大学生家长提高消费权利意识，提升消费自我保护意识，自觉抵制违规培训，对违规培训进行监督举报，共同营造放心、安心、舒心的校外培训消费环境。

　　违规培训随手拍二维码，扫码即可投诉举报！
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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