科技赋能提升警力，让老百姓更有安全感（我们的城事追光）

2000年，孟津警方接到一条拐卖儿童案件线索，很快将犯罪嫌疑人抓获归案，并通过DNA鉴定帮助被拐卖儿童与亲生父母团圆。

2000年，孟津警方接到一条拐卖儿童案件线索，很快将犯罪嫌疑人抓获归案，并通过DNA鉴定帮助被拐卖儿童与亲生父母团圆。

“那是我市公安机关首次通过DNA鉴定破获的拐卖儿童案件。”近日，当时参与办理该案的市公安局孟津分局退休民警潘朝伦接受记者采访时说，这让当时的办案民警和受害人都感受到了科技的神奇。

此事经《洛阳晚报》报道后，DNA鉴定技术也逐步为广大市民所知，大家在为警方点赞的同时，无不惊叹科技的魅力。

晚报2000年6月16日相关报道版面截图

被拐卖儿童血样被送交公安部DNA资料库

时间来到2000年，公安部开展打拐统一行动。当年3月30日，原孟津县公安局王良派出所接到一条线索：辖区村民李某的11岁儿子小李系一名被拐卖的儿童。

民警传讯李某夫妇后，很快查明：1992年，宁某、雷某夫妻俩伙同宁某的舅舅杜某，将一名男孩带到孟津县城关镇，与杜某的妻子郭某等人一起，以2500元的价格将男孩卖给了李某夫妇。这名男孩便是小李。

查明案情后，民警很快抓获了犯罪嫌疑人杜某、郭某，但由于他们不知道孩子的原籍，宁某夫妇外逃，致使小李的真实身份难以查清。

“当时，根据要求，应对被拐卖儿童及其家长抽血并送交公安部的DNA资料库。”潘朝伦说，他们很快将小李的血样送交公安部，而该案还被定为市公安局督办案件。