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后续报道：有关小里约的爱心故事还在继续
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.17 08:47

　　昨日，洛阳网以《洛阳8岁白血病儿童小里约：“一家人在一起就是幸福”》为题，讲述了新安县8岁男童陈里约身患白血病，虽承受了许多成年人都难以忍受的痛苦，但仍积极面对生活的经历。报道刊发后，社会各界人士纷纷献出爱心，暖人的一幕幕场景不断上演。

　　“这是我们大队队员的一点儿心意，只捐钱不要蜂蜜……”昨日一早，洛阳出入境边防检查站执勤二队的相关负责人拨打了记者的电话，该负责人表示，看到小里约的故事后，他们被小里约的坚强和懂事所打动，也深深体会到单亲爸爸陈龙道的不易，大家共同商议决定，为小里约捐1000元爱心款。

　　刚通话完毕，爱心市民李先生的电话就打了进来。“小里约让人心疼，从小生病又失去母爱，看了他的经历我直想流泪。”李先生说，看完报道后，“必须帮小里约一把”的念头十分强烈，他看了看自己的微信钱包余额为825元，“我给小里约捐800元”。

　　爱心仍在持续。昨日上午，掌上洛阳·洛视频发布小里约相关视频，视频中，小里约说自己害怕打针，爸爸会安慰他，这让他感到打针没那么疼了。陈龙道的一句话更是触动了万千网友的心——“最愧疚的是连2块钱的烤肠都没舍得给他买”。在这条视频下，江苏的网友表示“收款码发过来，以后哥哥每天都给你买”；广东网友为媒体的及时关注赞叹“洛阳人真中”；不少网友在该条视频下，按照视频中预留的联系方式添加志愿者微信献爱心。

　　“我现在给你转账，把钱交给孩子，不要给我留名，我是谁不重要。”网友@上善若水向志愿者发出这条信息后，转账500元，还没等志愿者说声感谢，该网友就将志愿者的微信号删除了。网友@天下行、@猪皮拱等也先后通过微信向小里约捐赠100元至500元善款。

　　经统计，昨日一天，爱心读者及网友共为小里约捐款5350元，目前，这笔善款已悉数转给陈龙道。小里约家的蜂蜜卖得如何？还有哪些爱心故事让人感动？本网将持续关注小里约的故事。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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