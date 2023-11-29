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317省道偃师境内部分路段实施交通管制
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.17 08:42

　　昨日，记者从我市交警部门获悉，因沁伊高速偃师区缑氏镇段207国道分离式立交钢箱梁吊装施工，317省道部分道路实施交通管制。

　　管制时间为1月17日8时至1月24日20时，该路段全幅车道及应急车道封闭。其间，东向西车辆可绕行府店镇317省道(原207国道)与龙少路交叉处，左转进入龙少路、缑氏镇顾刘路与龙少路交叉处，右转进入顾刘路、缑氏镇顾刘路与207国道交叉处，左转汇入207国道；西向东车辆可绕行缑氏镇顾刘路与207国道交叉处，右转进入顾刘路、缑氏镇顾刘路与龙少路交叉处，左转进入龙少路、府店镇317省道(原207国道)与龙少路交叉处，右转汇入207国道。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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