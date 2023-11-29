洛阳“宠客”暖心之举收获许多网友“点赞”

“公主请喝茶！”“您喜欢姜茶还是柠檬茶？”“雪天冷，喝杯热茶吧。”……昨日，在洛邑古城景区，老城区文明办的工作人员热情地为游客递上热乎乎的姜茶、柠檬茶，景区工作人员还为游客免费发放暖宝宝贴。

老城区文明办工作人员在洛邑古城为游客赠茶

“公主请喝茶！”“您喜欢姜茶还是柠檬茶？”“雪天冷，喝杯热茶吧。”……昨日，在洛邑古城景区，老城区文明办的工作人员热情地为游客递上热乎乎的姜茶、柠檬茶，景区工作人员还为游客免费发放暖宝宝贴。

“真没想到，在这寒冷的天气里，能喝上一杯热乎乎的姜茶，还能收到免费的暖宝宝贴，确实让人感受到了洛阳人的热情和这座城市的温暖。”来自湖南的游客周女士说，这样的暖心举动让她十分感动。

昨日，洛阳的积雪还未融化，在洛邑古城、隋唐洛阳城明堂天堂景区、老城十字街、西工小街等地，不少游客收到了暖心的热茶。

当日，西工区文明办、老城区文明办等单位在辖区内开展免费送茶活动，在游客密集的商业街、景区等地，向来往游客赠送姜茶、柠檬茶、汤圆等热饮、甜品。

连日来，随着洛阳“实力宠游客”话题频频出圈，“宠客”队伍也在不断壮大。15日晚，洛阳迎来新一轮降雪，在洛邑古城景区，不少在雪中摆造型的汉服妆造游客们穿着轻薄纱裙，在拍摄间隙不停地搓手、跺脚，景区工作人员注意到了这一情况，连夜购置了数百个暖宝宝贴免费发给游客。

“天气越来越冷了，在景区拍照的不少游客穿得都很单薄，我们就想给游客提供暖宝宝贴，希望能给大家提供更舒适的旅游体验。”洛邑古城景区工作人员说。

“暖，感觉特别暖，洛阳人民太热情了！”“这种做法真棒，太贴心了！”“这样的服务不仅贴心，而且暖心！”“不愿公主脚沾泥，洛阳雪玉铺满地。”“为了迎接游客，洛阳竟然连夜换了‘皮肤’。”“尔滨有的，在洛阳也能享受到。”……洛阳的暖心之举，收获许多网友“点赞”。

昨日，“洛阳文旅回应宠客发钻石”话题登上抖音热榜，洛阳文旅持续引发网友关注。记者了解到，下一步，洛阳市文旅部门还将开通“宠客”热线，方便游客咨询、反映问题，为游客“保驾护航”。同时，一系列暖心服务将持续下去，让融融暖意温暖到每一位来洛游客。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 李晓楠 通讯员 赵宇佳 文/图)