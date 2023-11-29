洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市政协召开党外人士座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.17 08:35

　　昨日，市政协召开党外人士座谈会。市政协主席孙延文主持会议并讲话。

　　会上，各民主党派市委会、市工商联负责人及无党派人士代表，围绕新时代坚持好发展好完善好中国新型政党制度、发挥党派优势做好凝聚共识工作等进行交流发言。发言中，大家对2023年全市政协工作成效予以充分肯定，并就做好今年知情明政、提案办理、专题协商、民主监督、调查研究等工作提出意见建议。

　　孙延文认真听取发言，就有关意见建议逐一与大家交流互动。他指出，中国新型政党制度反映了社会主义制度的本质要求，符合中国国情和国家治理需要，是有利于国家发展、民族振兴、社会进步、人民幸福的基本政治制度。要深入学习贯彻习近平总书记关于新型政党制度的重要论述，充分发挥中国新型政党制度的独特优势和政协统一战线平台作用，在尊重多样性中寻求一致性，找到最大公约数、画出最大同心圆，共同谱写洛阳统一战线和多党合作事业发展新篇章。要充分发挥人民政协重要平台作用，支持各民主党派加强自身建设，不断提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力，深化合作共事，不断巩固共同思想政治基础，凝聚起团结奋斗的强大合力。要围绕中心、积极履职，充分发挥党外人士人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，深入调查研究，加强政治协商，开展民主监督，着力在服务大局中发挥更大作用，围绕市委中心工作和群众所急所需所盼积极参政议政，助力现代化洛阳建设取得新的更大成效。

　　市委常委、统战部部长韩治群，市政协副主席陈淑欣、魏险峰、张伊民、张汉智、王燕飞等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    糖友吃水果别加热 冬季这样吃更靠谱
    糖友吃水果别加热 冬季这样吃更靠谱
    糖友吃水果别加热 冬季这样吃更靠谱
        近期，砂糖橘火了，甚至出现了“大量砂糖橘由广西运往哈尔滨”的微博热搜。
  • ·半岁内宝宝拉肚子 家长先别慌
  • ·孩子鼻塞家长心塞 试试用这几招缓解
  • ·听说菠萝蜜的核能吃，真的吗
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳今日持续阴雨雪天气 明日有大雪
  • 做好防范！洛阳乙流病例近两周处于上...
  • 乘客在地铁站内休息超时收费？洛阳市...
  • “金遇文旅 融汇洛阳”2024金融机构走...
  • 雪中洛城 尽显古都神韵【组图】
  • 规范流程 提升品质 洛阳出台《旅游餐...
  • 洛阳“宠客”暖心之举收获许多网友“...
  • 粮食总产48.3亿斤！2023年洛阳粮食实...
  • 截至16日18时30分 洛阳多条公交停运或...
  • 市区两个汽车站共发车43班！洛阳部分...
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    洛阳三高强硬摊派家长购买宿舍床品？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    雪景小品

    腊梅顶雪

    洛西雪景

    收获
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605