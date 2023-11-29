洛阳市政协召开党外人士座谈会

昨日，市政协召开党外人士座谈会。市政协主席孙延文主持会议并讲话。

昨日，市政协召开党外人士座谈会。市政协主席孙延文主持会议并讲话。

会上，各民主党派市委会、市工商联负责人及无党派人士代表，围绕新时代坚持好发展好完善好中国新型政党制度、发挥党派优势做好凝聚共识工作等进行交流发言。发言中，大家对2023年全市政协工作成效予以充分肯定，并就做好今年知情明政、提案办理、专题协商、民主监督、调查研究等工作提出意见建议。

孙延文认真听取发言，就有关意见建议逐一与大家交流互动。他指出，中国新型政党制度反映了社会主义制度的本质要求，符合中国国情和国家治理需要，是有利于国家发展、民族振兴、社会进步、人民幸福的基本政治制度。要深入学习贯彻习近平总书记关于新型政党制度的重要论述，充分发挥中国新型政党制度的独特优势和政协统一战线平台作用，在尊重多样性中寻求一致性，找到最大公约数、画出最大同心圆，共同谱写洛阳统一战线和多党合作事业发展新篇章。要充分发挥人民政协重要平台作用，支持各民主党派加强自身建设，不断提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力，深化合作共事，不断巩固共同思想政治基础，凝聚起团结奋斗的强大合力。要围绕中心、积极履职，充分发挥党外人士人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，深入调查研究，加强政治协商，开展民主监督，着力在服务大局中发挥更大作用，围绕市委中心工作和群众所急所需所盼积极参政议政，助力现代化洛阳建设取得新的更大成效。

市委常委、统战部部长韩治群，市政协副主席陈淑欣、魏险峰、张伊民、张汉智、王燕飞等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)