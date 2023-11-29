刘姓源自帝尧的后裔刘累，刘累为刘氏的得姓始祖，刘累的故里在洛阳。刘姓是汉族主要姓氏之一，也是客家人八大姓氏之一，约有2700万人。客家刘氏，是唐朝末年从洛阳迁到南方的刘氏后裔。刘氏的总堂号是御龙堂，或称豢龙堂。

刘姓源自帝尧的后裔刘累，刘累为刘氏的得姓始祖，刘累的故里在洛阳。刘姓是汉族主要姓氏之一，也是客家人八大姓氏之一，约有2700万人。客家刘氏，是唐朝末年从洛阳迁到南方的刘氏后裔。刘氏的总堂号是御龙堂，或称豢龙堂。

刘姓的始祖刘累

刘姓的始祖是夏朝人刘累，其故里在洛阳市偃师区缑氏镇西南部。

《史记·夏本纪》说：“帝孔甲立，好方鬼神，事淫乱。夏后氏德衰，诸侯畔之。天降龙二，有雌雄，孔甲不能食，未得豢龙氏。陶唐既衰，其后有刘累，学扰龙于豢龙氏，以事孔甲。孔甲赐之姓曰御龙氏，受豕韦之后。”

孔甲是夏王朝的第十四代王，《竹书纪年》说：“帝孔甲即位，居西河，废豕韦氏，使刘累豢龙。”西河，即瀍河。汉乐府民歌《长歌行》说：“驱车出北门，遥观洛阳城。凯风吹长棘，夭夭枝叶倾。黄鸟飞相追，咬咬弄音声。伫立望西河，泣下沾罗缨。”这里的洛阳城指位于白马寺东的汉代洛阳城，出其北门，所遥望的西河，正是城西的瀍河。

孔甲“好方鬼神，事淫乱”，引起人民的不满和诸侯的叛乱。夏朝的统治从此发生危机，只过了四代便导致了亡国之祸。《国语·周语》记载：“孔甲乱夏，四世而陨。”

刘累，是陶唐氏帝尧的后裔，据说因他出生时手心里写有“刘累”二字，故取名刘累。他学驯龙之术于豢龙氏，归附孔甲。孔甲赐之姓曰御龙氏，把豕韦故地封给他。

刘累驯龙之地在哪里呢？《史记正义》引《括地志》云：“刘累故城在洛州缑氏县南五十五里，乃刘累之故地也。”洛州缑氏县，即今洛阳偃师区南部。清乾隆《偃师县志·地理》载：“刘累故城在县南六十五里。”孙星衍按：“今缑氏西南有夏后村，村前有夏后庙，或即刘累之遗也。”

春秋时期，周匡王封其少子于刘累城，建立刘国。《水经·洛水注》说：“洛水又东，合水南出半石之山，北径合水坞，而东北流注于公路涧。”“合水北与刘水合，水出半石东山，西北流，径刘聚，三面临涧，在缑氏西南。周畿内刘子国，故谓之刘涧。”

合水出于半石山，刘水出于半石东山。半石山、半石东山，统称南台山，位于今偃师区南部，是嵩山四大主峰之一。北宋以后，南台山与相邻诸山被称为万安山系，南台山成为万安山的主峰。

刘国故城遗址位于偃师区缑氏镇陶家村一带，南望南台山，北眺伊洛河，东濒刘河，西临合水，刘河、合水在故城遗址北汇流。遗址东西北三面都是深20余米的河沟，南面是一块开阔的山前缓坡地。刘国就坐落在这个天然形成的半岛上。2013年，该遗址被列入第七批全国重点文物保护单位。

汉唐的洛阳刘氏

西汉的开国君主汉高祖刘邦，传说生于洛阳。《水经·洛水注》说，洛水“又东过洛阳县南，伊水从西来往之……含始又受玉鸡之瑞于此水。”西晋皇甫谧《帝王世纪》载：“太上皇之妃曰媪，盖姓王氏，是为昭灵后，名含始。游于洛池，有玉鸡衔赤珠出，刻曰：‘玉英，吞此者王。’含始吞之，生子邦，字季，是为汉高皇帝。”

这两段文献的意思是，刘邦的母亲王含始在伊洛汇流处游玩，见到有一只玉鸡衔着一颗赤珠，从洛河而出。赤珠上面有文字“玉英，吞此者王”，王含始就吞下了这颗赤珠，怀孕而生下了刘邦。

刘邦建立了西汉王朝，刘秀建立了东汉王朝。刘邦大封同姓王，其中，中山靖王刘胜因多子而知名于天下。三国时期的蜀汉先主刘备，就是刘胜的后代。蜀汉灭亡后，蜀汉后主刘禅和全家来到洛阳。

刘禅的弟弟刘永是刘备的庶子，在蜀汉时先是被封为鲁王，后又被封为甘陵王。东迁洛阳后，被任命为奉车都尉，入洛阳太学读书。当时，南匈奴左贤王刘豹之子刘渊作为质子居住在洛阳，也在洛阳太学读书，与刘永相识，并成为挚友。

西晋永兴元年(公元304年)，刘渊在左国城(今山西省方山县境内)，建立汉国，这是十六国时期第一个少数民族政权。刘永带子孙潜出洛阳城，到达左国城，投奔刘渊。这个家族，在十六国和北朝时期成为北方的名门望族。

刘永的第十二代孙刘邵，是隋朝开国元勋，任左都尉、上柱国、袭封阴盘公，其宅在洛阳立行坊。立行坊，在今瀍河区东关大石桥东北一带。

刘邵之子刘达，归附唐朝，任秦州都督府司马。刘达之子刘慎，任河州司仓。刘慎之子刘元适，开元年间任右羽林大将军、上柱国，天宝三载(公元744年)闰二月二十七日，去世于洛阳立行坊。

刘元适之子刘颖，任左羽林大将军。刘颖之孙刘思友，任左威卫兵曹参军。唐朝咸通十年(公元869年)，刘思友于洛阳绥福坊家中去世。绥福坊，在今洛龙区安乐街道东部区域。

洛阳刘氏之南迁

刘思友之子，名为刘祥。刘祥，字图南，又字祖云，号子先。唐宪宗元和十五年(公元820年)，生于洛阳绥福坊。其父去世后，被任命为金吾卫大将军，后封沛国公致仕。

唐僖宗乾符二年(公元875年)，刘祥避黄巢之乱，携其子孙从洛阳移居福建宁化县石壁洞(今福建省三明市宁化县石壁镇)。他被尊为刘氏入闽始祖、刘氏中代始祖。因开基于南方客家地域，在刘氏中称为“中山刘氏大宗客家刘氏支派”，裔孙共尊刘祥为客家刘氏始祖。

北宋时期，刘祥第七代孙刘参常，在汀州修建了第一座客家刘氏宗祠，即汀州刘氏家庙，成为客家刘氏总祠。汀州刘氏家庙，祭祀刘累、刘永、刘祥等刘姓先人。汀州刘氏家庙，位于今福建省龙岩市长汀县城乌石山下，以其历史悠久、规模宏大、建筑独具特色而闻名于福建。

南宋时期，刘子翔任长汀主簿时，在刘氏家庙后面创建了“东山书院”，招收刘氏子弟及地方绅士子弟入学，聘地方名儒任书院山长和教习，著名理学家刘子恽、朱熹都曾在这里讲学。书院历经八九百年，培养了不少杰出人才。

汀州刘氏家庙是江南刘氏五大宗祠之一，曾经过多次重修，现仍保留着明代的建筑风格。刘氏家庙坐北朝南，占地1000多平方米，有门楼、边门、照壁、天井、上中下三厅，此外还有朱子阁、桃园结义亭、左右厢房等，总共有69间，现已被列为福建省级文物保护单位。（郑贞富）