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85岁的乔永兰：家中这对花瓶是她的心灵寄托
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.17 08:35

　　“我家有一对红色花瓶，至今已有60多年了。”近日，家住涧西区的乔永兰拨打新闻热线66778866推荐家中的老物件。她家中有手工门帘、缝纫机、老式镜子等不少老物件，但对她来说，这对花瓶尤为特别。

　　近日，记者来到乔永兰家中，85岁的她一边小心翼翼地擦拭花瓶，一边回忆当年的岁月。

“三八组”合影老照片 （记者翻拍）

　　这对花瓶，是“三八组”送的新婚贺礼

　　乔永兰的老家在南阳。1958年参加工作后，她被分配到拖厂冲压车间“三八组”，该小组共有8名优秀女同志。乔永兰回忆，当年厂里还曾流行“说三八、唱三八，三八就是人人夸”的歌曲。

　　“我和爱人是经同事牵线结缘的。”乔永兰说，她的老伴儿名叫石俊爵，他俩当年在同一个厂的不同小组工作，经常一起参加活动。姻缘一线牵，两个人情投意合，于1962年结为夫妻。结婚时，“三八组”的同事们一起凑钱，以小组的名义送来一份新婚贺礼，就是这对红色花瓶。

　　记者看到，花瓶共有两个，外观一致。其底座约巴掌大小，高约30厘米，瓶口如盛开的花瓣，瓶体表面红得透亮，显得十分喜庆。“我们刚结婚时条件有限，房子是租来的，家具也很简单，这对花瓶是为数不多的装饰品，我将它们摆放在家中显眼的位置。”乔永兰说。

　　“你瞧，这就是我们‘三八组’的女同志们。”乔永兰翻出一张合影，老照片上的8个姑娘笑靥如花，旁边写着“拖厂冲压三八组”字样。田玉莲、李素良、孟雪影(音似)……乔永兰回忆着女同事们的名字，她们中有的来自郑州，有的来自大连，也有来自南方城市的……

　　乔永兰说，在当年，同事间谁有喜事，以小组名义送礼物并不鲜见。她们在正青春的年纪相识，结下了深厚的友谊，这对花瓶既是友情的见证，也凝结着来自五湖四海的姐妹们的祝福。

　　“虽然这对花瓶的价格我不知道，但我一直视若珍宝，很有纪念意义。”乔永兰说。遗憾的是，后来因工作调动，“三八组”的同事之间渐渐失去了联系。每当看到花瓶，再翻看老照片，乔永兰总会想起这段往事。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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