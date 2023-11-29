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提醒！洛阳部分公交线路临时调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交集团微博 2024.01.17 08:19

　　刚刚，洛阳公交集团官方微博发布消息称，受雨雪天气影响，根据道路情况，截至2024年1月17日7时30分，以下公交线路停运或做出调整：

　　一、临时停运线路

　　36路、V10路、V17路、伊滨区2号线、寇店环线、万安山专线、韩旗专线、便民5号专线、便民6号专线

　　二、临时调整线路

　　14路：从谷水西发车，沿原线行驶至中州西路与秦岭路交叉口后，改走中州西路、武汉路、联盟路恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　18路内环: 沿原线行驶至玄武门大街与北大街交叉口后，改走北大街、中州东路恢复原线；

　　22路：调整为“中州东路公交停车场-芳华路周山大道口”区间运行；

　　24路：调整为“牡丹广场东-衡山路芳华路口”区间运行；

　　27路：调整为“武汉南路蓬莱路口-芳华路周山大道口”区间运行；

　　34路、76路：从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至中州东路与夹马营路交叉口后，改走中州东路、新街、唐宫东路恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　40路：调整为“春晴路金谷园路口-丽春西路浅井南路口”区间运行；

　　52路：调整为“春晴路金谷园路口-杨村”区间运行；

　　61路：调整为“茹凹-洛阳站(解放路玄武门大街口)”区间运行；

　　87路：调整为“东花坛东-白马寺”区间运行；

　　113路：调整为“高铁龙门站-袁沟”区间运行；

　　V5路：从滨河北路丰润东路口发车，沿原线行驶至华夏路与周山大道交叉口后，改走周山大道、河洛路、南昌路恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　V7路：不途经洛阳市第五高级中学；

　　V19路内环：行驶至赵粉路与魏紫路交叉口后，改走魏紫路、墨香路恢复原线。

　　以上线路将根据道路通行情况适时进行调整，请乘客及时留意最新信息，也可拨打公交热线63411661进行咨询。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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