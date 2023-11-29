提醒！洛阳部分公交线路临时调整

刚刚，洛阳公交集团官方微博发布消息称，受雨雪天气影响，根据道路情况，截至2024年1月17日7时30分，以下公交线路停运或做出调整。

刚刚，洛阳公交集团官方微博发布消息称，受雨雪天气影响，根据道路情况，截至2024年1月17日7时30分，以下公交线路停运或做出调整：

一、临时停运线路

36路、V10路、V17路、伊滨区2号线、寇店环线、万安山专线、韩旗专线、便民5号专线、便民6号专线

二、临时调整线路

14路：从谷水西发车，沿原线行驶至中州西路与秦岭路交叉口后，改走中州西路、武汉路、联盟路恢复原线，调整路段去、回程一致；

18路内环: 沿原线行驶至玄武门大街与北大街交叉口后，改走北大街、中州东路恢复原线；

22路：调整为“中州东路公交停车场-芳华路周山大道口”区间运行；

24路：调整为“牡丹广场东-衡山路芳华路口”区间运行；

27路：调整为“武汉南路蓬莱路口-芳华路周山大道口”区间运行；

34路、76路：从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至中州东路与夹马营路交叉口后，改走中州东路、新街、唐宫东路恢复原线，调整路段去、回程一致；

40路：调整为“春晴路金谷园路口-丽春西路浅井南路口”区间运行；

52路：调整为“春晴路金谷园路口-杨村”区间运行；

61路：调整为“茹凹-洛阳站(解放路玄武门大街口)”区间运行；

87路：调整为“东花坛东-白马寺”区间运行；

113路：调整为“高铁龙门站-袁沟”区间运行；

V5路：从滨河北路丰润东路口发车，沿原线行驶至华夏路与周山大道交叉口后，改走周山大道、河洛路、南昌路恢复原线，调整路段去、回程一致；

V7路：不途经洛阳市第五高级中学；

V19路内环：行驶至赵粉路与魏紫路交叉口后，改走魏紫路、墨香路恢复原线。

以上线路将根据道路通行情况适时进行调整，请乘客及时留意最新信息，也可拨打公交热线63411661进行咨询。⑥