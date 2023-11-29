满满都是爱！77岁洛阳老人在家定制“手工家具”

您能想到吗？在77岁退休老人郭清建的家里，大到穿衣镜、象棋桌、边角椅类，小到挖耳勺、擀面杖、手机支架等，都是他靠着一把小刀和一柄刨子制作而成的。

郭清建和他制作的手工物件

您能想到吗？在77岁退休老人郭清建的家里，大到穿衣镜、象棋桌、边角椅类，小到挖耳勺、擀面杖、手机支架等，都是他靠着一把小刀和一柄刨子制作而成的。

问及为啥在退休后自学干起了木工，郭清建笑着说：“幸福自己创造，劳动最有滋味！”

给邻居“送礼”，他感叹“赠人玫瑰，手有余香”

“叔，我今天是特地来感谢您的，您给我做的这副拐杖，用着真顺手。”10日下午，洛龙区定鼎门社区政康苑小区居民王思佳拄着拐杖，敲开了老邻居郭清建的家门。

前不久，王思佳不慎摔伤了腿，行走不便的她在自家楼下偶然遇上了出门散步的郭清建。郭清建在得知王思佳想要买拐杖后，“自告奋勇”地表示：“别买了，我给你做一副。”没过几天，一副崭新的拐杖便做好了，王思佳试了试，拐杖完全按自己的身高“量身定制”，十分合适。

这不是郭清建第一次给邻居“送礼”。小区里，大伙儿下棋用的象棋桌、邻居们闲聊时坐的小板凳等，都出自郭清建之手。很多时候，由于这些小物件做工精良，款式美观，还会被人追问“在哪儿能买”，每每此时，郭清建的心里都甜出了蜜。“赠人玫瑰，手有余香，也怪幸福哩！”郭清建说。