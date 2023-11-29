已婚女子先后与仨男子订婚 骗了30万元彩礼被抓

日前，新安县公安局民警说了一件事：一名已婚女子谎称自己单身，先后与3名男子交往，骗了30万元的彩礼用于还债等，民警将其抓获。

日前，新安县公安局民警说了一件事：一名已婚女子谎称自己单身，先后与3名男子交往，骗了30万元的彩礼用于还债等，民警将其抓获。

去年11月中旬，新安县公安局五头派出所民警屈皓东入户走访时得知，辖区村民李先生疑似遭遇了婚骗。屈皓东了解到，李先生三十出头，2021年通过朋友介绍，认识了年龄相仿的女子宋某。宋某自称单身，经过半年的交往，李先生与宋某举办了订婚仪式，并给了宋某七八万元彩礼，双方约定了结婚日期。然而，此后宋某像变了一个人，很少与李先生联系，李先生每次约她见面，她总以各种理由推脱。

“李先生比较老实，只知道宋某也是新安县人，但从没去过宋某家里。”屈皓东说，他们调查发现，宋某其实已经结婚，除了李先生，宋某还与另外两名男子交往，先后骗了李先生等3人30万元的彩礼。

随后，办案民警将宋某列为网上逃犯。近期，民警终于发现宋某的踪迹，将其抓获。宋某对骗婚的犯罪事实供认不讳。宋某交代，前几年她做生意赔了钱，把骗来的彩礼用于还债等。目前，宋某已被刑事拘留，家属已经退还部分彩礼。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 景鹏）