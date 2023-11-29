遮挡车牌、套用小车信息交费 仨货车司机被刑拘

日前，记者从市公安局涧西分局得知一件事：有仨开货车的司机，为逃避高速公路通行费，套用小车ETC信息、遮挡车牌下高速公路，其伎俩被识破，民警赶赴黑龙江将人抓获。

日前，记者从市公安局涧西分局得知一件事：有仨开货车的司机，为逃避高速公路通行费，套用小车ETC信息、遮挡车牌下高速公路，其伎俩被识破，民警赶赴黑龙江将人抓获。

去年12月，市公安局涧西分局工农派出所接到辖区一高速公路收费站工作人员报警，称有人涉嫌逃避高速公路通行费，涉案金额上万元。该所教导员孙东升和同事询问得知，工作人员在查账时发现有一笔账目不对，ETC扣费信息显示扣除的是3辆小车的通行费，而卡口监控显示下站的是3辆大货车，且车牌被遮挡，遂拨打110报警。

“3辆货车是从黑龙江齐齐哈尔上的高速公路，全程2000多公里，每辆车应交费4100多元，实际只交了800多元。”孙东升说，他们采取倒查方式，在离下站口数公里远的地方查到3辆货车的车牌，继而锁定司机杨某、赵某和于某的身份信息。

本月4日，孙东升和同事赶赴黑龙江绥化、大庆，将杨某等3人抓获。据3人交代，他们经常往洛阳运输货物，为了少交通行费，故意套用小车ETC信息、屏蔽货车ETC信息、遮挡车牌，以蒙混过关。

“杨某等人不止一次使用这种方法。”孙东升说，目前，杨某等人已将少交的2万多元高速公路通行费补齐，3人被刑事拘留，此案仍在进一步调查。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 林孟佳）