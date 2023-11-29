洛阳今日持续阴雨雪天气 明日有大雪

今日洛阳阴天，气温-3℃～6℃。 前天白天到昨日凌晨，洛阳大部分地区出现大到暴雪，不少游客被雪后神都美景折服。 数据显示，15日8时至昨日5时，全市国家观测站降雪量(毫米)为：孟津14.5、新安14.3、主城区12、洛宁10.5、偃师9.7、宜阳9.6、伊川8.6、汝阳7.5、嵩县7.3、栾川4.4。 昨日5时，全市国家观测站积雪深度(厘米)为：孟津12、新安12、主城区7.3、洛宁9、偃师6、宜阳8、伊川3、汝阳2、嵩县2、栾川0。 对于栾川积雪深度为0的情况，市气象台工作人员介绍，此次雨雪天气过程中，栾川雨雪相态复杂，加之前期气温较高，此次栾川以雨夹雪天气为主，栾川国家观测站无积雪，周边有电线结冰情况。 市气象台根据最新气象资料分析，受西南暖湿气流和冷空气共同影响，今日至19日我市出现持续阴雨雪天气。受冷空气影响，18日、21日风力较大。 最近几天天气预报 今日：阴天，气温-3℃～6℃。 明日：雨夹雪转中雪，部分地区大雪，东北风3级～4级，气温-2℃～2℃。 19日(周五)：阴天有小雪或零星小雪，东北风3级～4级，气温-2℃～1℃。 20日(周六)：阴天，气温-4℃～2℃。 21日(周日)：多云到晴天，偏北风4级左右，气温-6℃～2℃。 22日(周一)：晴天间多云，气温-8℃～1℃。 23日(周二)：晴天间多云，气温-9℃～0℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）