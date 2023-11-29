@洛阳纳税人：符合这些条件 免征增值税

记者从国家税务总局洛阳市税务局获悉，近日，财政部、国家税务总局联合发布《支持小微企业和个体工商户发展税费优惠政策指引(2.0)》，政策明确，增值税小规模纳税人月销售额10万元以下的，免征增值税。

记者从国家税务总局洛阳市税务局获悉，近日，财政部、国家税务总局联合发布《支持小微企业和个体工商户发展税费优惠政策指引(2.0)》，政策明确，增值税小规模纳税人月销售额10万元以下的，免征增值税。

【享受主体】

增值税小规模纳税人

【优惠内容】

自2023年1月1日至2027年12月31日，对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人免征增值税。

【享受条件】

●适用于按期纳税的增值税小规模纳税人。

●小规模纳税人以1个月为1个纳税期的，月销售额未超过10万元；小规模纳税人以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元，可以享受免征增值税政策。

●小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额超过10万元，但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的，其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。

●适用增值税差额征税政策的小规模纳税人，以差额后的销售额确定是否可以享受上述免征增值税政策。

●其他个人采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入，可在对应的租赁期内平均分摊，分摊后的月租金收入未超过10万元的，免征增值税。

●按固定期限纳税的小规模纳税人可以选择以1个月或1个季度为纳税期限，一经选择，一个会计年度内不得变更。

【享受方式】

申报流程：该事项属于申报享受增值税减免事项。小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元的，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次，如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。

办理渠道：小规模纳税人可在电子税务局、办税服务厅等线上、线下渠道办理增值税纳税申报。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 李婧 文/图）