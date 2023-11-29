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做好防范！洛阳乙流病例近两周处于上升态势
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.16 20:56

　　近期，乙流频频引起关注。有专家提醒，即使本次流行季得过甲型流感，也有可能再次感染乙型流感病毒。洛阳乙流病例占比情况如何，怎样防范？

　　日前，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况。中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕说，季节性流感包括甲型H1N1、甲型H3N2亚型以及乙型流感(简称乙流)。我国南方省份自10月上旬、北方省份自10月下旬先后进入本次流感流行季。

　　王大燕说，前期以H3N2亚型流感病毒为主要流行株，南方省份近3周乙型流感病毒占比持续上升至36.8%，北方省份近5周乙型流感病毒占比持续上升至57.7%，部分省份乙型流感病毒占比超过了甲型流感病毒。

　　16日，记者从洛阳市卫健部门获悉，洛阳市流感监测哨点医疗机构在过去两周的监测情况显示，当前，洛阳市呈甲型、乙型流感病毒叠加流行态势，乙流病例占比略高于甲流，且近两周仍处于上升态势。

　　洛阳市疾控中心传染病预防控制专家再次提示，在卫健和疾控部门持续做好监测和研判的同时，广大市民要重点做好以下措施——

　　●隔离传染源

　　流感主要通过呼吸道飞沫传播和接触传播，传染性强。流感患者和无症状感染者是主要传染源。因此，患者确诊流感后要自觉做好自我管理，在医生的指导下及时进行抗病毒治疗，有条件的尽量居家隔离至症状消失，做好居室通风，并对喷嚏、咳嗽等排出的分泌物及时进行消毒。

　　●切断传播途径

　　流感的潜伏期一般为1至4天，从潜伏期末到出现症状后的急性期都有传染性。感染者打喷嚏或咳嗽等行为排出流感病毒，可能经呼吸道面对面直接传染给健康人；也可能经口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接或间接接触感染，比如手接触被病毒污染的物品，又触摸自己口鼻；在特定场所，如人群密集且环境密闭或通风不良的房间内，流感病毒也可能通过气溶胶的形式传播。提醒广大市民要做好手卫生、勤消毒，进入公共场所要科学佩戴口罩。

　　●保护易感人群

　　在做好隔离传染源、切断传播途径等措施后，还可以通过打疫苗、预防性服药进一步完成对易感人群的保护。接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。但流感病毒易发生变异，疫苗接种的免疫力会随时间推移逐渐减弱，因此流感疫苗需要每年接种。

　　抗流感病毒药物预防是一种紧急临时预防措施，不能代替疫苗接种，一般用于有重症流感高危因素的密切接触者的暴露后预防，需要在医生指导下进行。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 周超 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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