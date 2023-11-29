截至16日18时30分 洛阳多条公交停运或调整

记者从洛阳市公交集团获悉，截至16日18时30分，洛阳多条公交线路停运或调整。

记者从洛阳市公交集团获悉，截至16日18时30分，洛阳多条公交线路停运或调整。 记者从洛阳市公交集团获悉，截至16日18时30分，洛阳多条公交线路停运或调整。 一、临时停运线路 36路、89路、伊滨区2号线、寇店环线、万安山专线、便民6号专线 二、临时调整线路 24路：调整为“牡丹广场东-衡山路芳华路口”区间运行； 61路：调整为“茹凹-玄武门大街纱厂北路口”区间运行； 62路：调整为“洛阳站-伊洛路学府街口”区间运行； 65路：调整为“西关-伊洛路学府街口”区间运行； 87路：调整为“东花坛东-白马寺”区间运行； 90路：从东大郊发车，沿原线行驶至李城大桥后，改走三川大道、中州东路恢复原线； 113路：调整为“高铁龙门站-袁沟村”区间运行； V19路：内环行驶至状元红路赵粉路口后，改走状元红路直行至状元红路定鼎大道口西恢复原线(不途经赵粉路)；外环行驶至状元红路定鼎大道口西后，改走状元红路直行至状元红路玉屏路口西恢复原线(不途经墨香路)。 以上线路将根据道路通行情况适时进行调整，请乘客及时留意最新信息，也可拨打公交热线63411661进行咨询。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）