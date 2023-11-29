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规范流程 提升品质 洛阳出台《旅游餐饮住宿交通服务规范》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.16 20:57

　　日前，洛阳市文广旅局出台《旅游餐饮住宿交通服务规范》(以下简称《规范》)，进一步促进全市旅游餐饮、住宿、交通等行业服务过程规范、服务品质提升。

　　洛阳市文广旅局相关负责人介绍，该《规范》对旅游餐饮服务、旅游住宿服务、旅游交通服务的服务程序、服务创新、服务保障等内容进行了规范和统一，为洛阳市行政区域内从事旅游餐饮、旅游住宿、旅游交通服务的经营活动单位提供了科学依据。

　　在旅游餐饮服务方面，《规范》提出，应为游客提供包含菜品单价、数量、总价等内容翔实、价格明确的纸质或电子菜单；应向游客说明菜品特色、禁忌、注意事项，征询游客对菜品有无特殊要求；应提供多样化点餐方式，鼓励智慧点餐；应告知游客待餐时间；应建立服务评价与改进制度，游客用餐结束后主动征询游客用餐体验等。

　　在旅游住宿服务方面，《规范》提出，应为游客提供包括人工旅游咨询服务在内的多种咨询方式；前台服务人员应熟悉洛阳特色地方美食、旅游商品等信息；应依托酒店官网、预订平台等渠道，提供及时、准确、高效的预订服务；客房内宜有洛阳市全域旅游景区景点介绍、美食介绍等。

　　在旅游交通服务方面，《规范》提出，应在交通场站醒目位置张贴悬挂全域旅游导览图、交通场站线路信息，便于乘客查看；交通场站应设置旅游咨询导引台，并配备业务人员；在城市交通枢纽、旅游活动场所等游客相对密集地方，应设置旅游交通图或导向标识等。

　　洛阳市文广旅局相关负责人表示，《规范》旨在进一步促进全市旅游餐饮、住宿、交通等行业服务体系健全、服务过程规范，今后将持续规范旅游服务，提升旅游服务质量和接待水平，努力为游客营造放心、安心、舒心的旅游环境。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李国强 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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