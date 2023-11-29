2023年洛阳市“万人助万企”活动办结企业反映问题3446个

16日，记者从洛阳市民营经济发展促进中心获悉，2023年洛阳市“万人助万企”活动成效显著，全年共收集企业反映问题3449个，办结3446个，办结率达99.9%。

16日，记者从洛阳市民营经济发展促进中心获悉，2023年洛阳市“万人助万企”活动成效显著，全年共收集企业反映问题3449个，办结3446个，办结率达99.9%。

“在工作中，我们不断细化完善制度，建立了问题督办、问题协调、月调度例会和问题分类专题会商等制度，分层分类高效解决企业问题。”洛阳市民营经济发展促进中心相关负责人表示，目前已召开问题协调会36次，专题研究解决企业问题145个，协调解决了洛阳元煜自控工程有限公司地块使用、清研锐为铣磨车出厂验收试验线路使用等问题，“亲”“清”政商关系不断升温，企业满意度持续提升。

据了解，2023年，洛阳市民营经济发展促进中心积极转变工作思路，不断创新服务举措，通过整合相关服务资源，在全省率先成立了洛阳企业服务中心协同运营联盟暨民营企业金融服务工作站，开展“河洛益企·政在行动”惠企政策系列宣讲，搭建起公共融资服务、公共研发服务、公共用工服务等平台。其中公共用工服务平台已发布民营企业急需紧缺岗位8.27万个，服务各类人员10.78万人次。

“下一步，我们将继续强化‘政府部门围着企业转’的意识，持续深化开展‘万人助万企’活动，加大帮扶企业力度，千方百计帮助企业解困增效，为民营经济发展注入更强动力。”洛阳市民营经济发展促进中心相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 陈相龙）