洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2023年洛阳市“万人助万企”活动办结企业反映问题3446个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.16 20:57

　　16日，记者从洛阳市民营经济发展促进中心获悉，2023年洛阳市“万人助万企”活动成效显著，全年共收集企业反映问题3449个，办结3446个，办结率达99.9%。

　　“在工作中，我们不断细化完善制度，建立了问题督办、问题协调、月调度例会和问题分类专题会商等制度，分层分类高效解决企业问题。”洛阳市民营经济发展促进中心相关负责人表示，目前已召开问题协调会36次，专题研究解决企业问题145个，协调解决了洛阳元煜自控工程有限公司地块使用、清研锐为铣磨车出厂验收试验线路使用等问题，“亲”“清”政商关系不断升温，企业满意度持续提升。

　　据了解，2023年，洛阳市民营经济发展促进中心积极转变工作思路，不断创新服务举措，通过整合相关服务资源，在全省率先成立了洛阳企业服务中心协同运营联盟暨民营企业金融服务工作站，开展“河洛益企·政在行动”惠企政策系列宣讲，搭建起公共融资服务、公共研发服务、公共用工服务等平台。其中公共用工服务平台已发布民营企业急需紧缺岗位8.27万个，服务各类人员10.78万人次。

　　“下一步，我们将继续强化‘政府部门围着企业转’的意识，持续深化开展‘万人助万企’活动，加大帮扶企业力度，千方百计帮助企业解困增效，为民营经济发展注入更强动力。”洛阳市民营经济发展促进中心相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 陈相龙）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    煮梨食材巧搭配 缓解不同类型咳嗽
    煮梨食材巧搭配 缓解不同类型咳嗽
    煮梨食材巧搭配 缓解不同类型咳嗽
        “都说喝煮梨水能缓解咳嗽症状，为啥我喝了几次感觉没效果呢？”近日，57岁的周女士就诊时咨询。
  • ·健康快讯：“国考”揭榜！北京中医药大学东直门医院洛阳医院晋升A级
  • ·健康快讯：河科大二附院获批河南省工程技术研究中心
  • ·孩子流感退烧后出现哪些症状需警惕心肌炎？
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 孟津降雪量最大！洛阳主城区及部分县...
  • 河南省2024年度统一考试录用公务员公...
  • 洛阳文旅“实力宠游客”再升级 游客深...
  • 徐衣显到河南科技大学讲授思政课并寄...
  • 提醒！这些“牛奶”竟然都是饮料
  • 提醒！洛阳部分公交线路临时调整
  • 19日前洛阳将出现持续阴雨雪天气
  • 全长274米！310国道偃师伊河特大桥九...
  • 洛阳18家单位存在火灾隐患被曝光
  • 因降雪，洛阳多地汽车站发布停运通知
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    洛阳三高强硬摊派家长购买宿舍床品？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    雪景小品

    老照片

    腊梅顶雪

    收获
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605