洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

传承河洛文化，激励企业创新！我市举行专题讲座
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.01.16 18:20

　　中华文明绵延千里，河洛文化历久弥新。昨日下午，“河洛文化根脉传承与洛阳民营企业创新实践——河洛文明的当代启示”专题讲座在洛阳剧本娱乐产业园举行，呈现出一场别开生面的文化大餐。

　　本次专题讲座由市民营经济发展促进中心指导，市企业家读书促进会、北京大学洛阳校友会联合主办，市工商联(总商会)、市民营企业协会协办，北京大学洛阳校友会顾问、教授王碧波作主题演讲。据悉，王碧波致力于传统文化的研究与教学，擅将历史智慧融入企业管理，为民营企业发展提供助力。

　　讲座现场座无虚席，来自社会各界的近200名听众汇聚一堂。王碧波从洛阳深厚的文化底蕴出发，深入探讨如何推进马克思主义思想精髓和中华优秀传统文化精华的有机贯通，阐释了河洛区域文化的独特价值，并提出要从黄河文化之魂、中华文明之源等维度全面认识河洛文明，真正做到知古鉴今。最后，王碧波还为在场企业家提供了诸多建议，帮助其提升自我、壮大企业发展。

　　讲座结束后，听众积极同王碧波交流，纷纷表示对河洛故土有了更深层次的认识，更坚定了文化自信、提振了奋斗信心。接下来，他们将深刻领会河洛文化精神、激发创新活力，协力推动洛阳经济社会发展。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 通讯员 崔利鹤)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    煮梨食材巧搭配 缓解不同类型咳嗽
    煮梨食材巧搭配 缓解不同类型咳嗽
    煮梨食材巧搭配 缓解不同类型咳嗽
        “都说喝煮梨水能缓解咳嗽症状，为啥我喝了几次感觉没效果呢？”近日，57岁的周女士就诊时咨询。
  • ·健康快讯：“国考”揭榜！北京中医药大学东直门医院洛阳医院晋升A级
  • ·健康快讯：河科大二附院获批河南省工程技术研究中心
  • ·孩子流感退烧后出现哪些症状需警惕心肌炎？
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳迎来2024年首场降雪【组图】
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 河南省2024年度统一考试录用公务员公...
  • 孟津降雪量最大！洛阳主城区及部分县...
  • 洛阳文旅“实力宠游客”再升级 游客深...
  • 徐衣显到河南科技大学讲授思政课并寄...
  • 提醒！这些“牛奶”竟然都是饮料
  • 提醒！洛阳部分公交线路临时调整
  • 19日前洛阳将出现持续阴雨雪天气
  • 全长274米！310国道偃师伊河特大桥九...
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    洛阳三高强硬摊派家长购买宿舍床品？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    雪景小品

    老照片

    腊梅顶雪

    收获
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605