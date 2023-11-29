传承河洛文化，激励企业创新！我市举行专题讲座

中华文明绵延千里，河洛文化历久弥新。昨日下午，“河洛文化根脉传承与洛阳民营企业创新实践——河洛文明的当代启示”专题讲座在洛阳剧本娱乐产业园举行，呈现出一场别开生面的文化大餐。

中华文明绵延千里，河洛文化历久弥新。昨日下午，“河洛文化根脉传承与洛阳民营企业创新实践——河洛文明的当代启示”专题讲座在洛阳剧本娱乐产业园举行，呈现出一场别开生面的文化大餐。

本次专题讲座由市民营经济发展促进中心指导，市企业家读书促进会、北京大学洛阳校友会联合主办，市工商联(总商会)、市民营企业协会协办，北京大学洛阳校友会顾问、教授王碧波作主题演讲。据悉，王碧波致力于传统文化的研究与教学，擅将历史智慧融入企业管理，为民营企业发展提供助力。

讲座现场座无虚席，来自社会各界的近200名听众汇聚一堂。王碧波从洛阳深厚的文化底蕴出发，深入探讨如何推进马克思主义思想精髓和中华优秀传统文化精华的有机贯通，阐释了河洛区域文化的独特价值，并提出要从黄河文化之魂、中华文明之源等维度全面认识河洛文明，真正做到知古鉴今。最后，王碧波还为在场企业家提供了诸多建议，帮助其提升自我、壮大企业发展。

讲座结束后，听众积极同王碧波交流，纷纷表示对河洛故土有了更深层次的认识，更坚定了文化自信、提振了奋斗信心。接下来，他们将深刻领会河洛文化精神、激发创新活力，协力推动洛阳经济社会发展。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 通讯员 崔利鹤)