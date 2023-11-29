截至16日17时35分 洛阳辖区5条高速封闭

记者从洛阳高速交警支队获悉，截至1月16日17时35分，洛阳辖区洛卢高速、洛栾高速、郑栾高速、栾卢高速、渑淅高速因道路结冰封闭，其余高速及站口通行正常。

(高速交警供图)

记者从洛阳高速交警支队获悉，截至1月16日17时35分，洛阳辖区洛卢高速、洛栾高速、郑栾高速、栾卢高速、渑淅高速因道路结冰封闭，其余高速及站口通行正常。

洛阳高速交警提醒，雨雪天气，请广大驾驶员及时关注路况信息。如需出行，请减速慢行，保持好车距。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏 文/图)